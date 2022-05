Ushuaia vota: María Eugenia Vidal cerró la campaña de Juntos por el Cambio

María Eugenia Vidal cerró este jueves la campaña de la lista de Juntos por el Cambio en las elecciones convencionales constituyentes del próximo domingo, donde los ushuaienses votarán a sus representantes para la reforma de la Carta Orgánica.

La referente del PRO a nivel nacional llegó poco después de las 19:30 a la sede del partido ubicada en San Martín y Belgrano, donde un nutrido grupo de afiliados y vecinos se acercaron al escenario montado sobre la vereda, con quien luego compartió junto con el candidato del espacio Ramiro Requejado.

En sus primeras palabras, la ex gobernadora bonaerense comenzó agradeciendo a los candidatos de la lista y recordó sus comienzos en la política: "Alguna vez en diciembre del 2001 cuando yo veía las cosas terribles que pasaban en Argentina por televisión yo dije 'acá hay dos opciones o me voy, tenía 26 años, o me meto, pero no puedo seguir siendo más espectadora de esto que me duele, que me hace mal'. Y todos estos vecinos, comerciantes, docentes, médicos, científicos, empresarios, dijeron no quiero seguir siendo espectador, me quiero meter y quiero decir basta, no quiero que me atropellen más".

En ese sentido, dijo que todos esos trabajadores de Ushuaia "decidieron armar una lista contra todo un sistema, el sistema municipal, el sistema provincial, con sus fuerzas, con sus actitud y coraje y en un espacio político como Juntos por el Cambio que les dijo para adelante", y de esa manera "se constituyó la lista".

Respecto de su llegada a la capital provincial, Vidal afirmó que "siempre son las causas por las que hay que pelear, si nosotros nacimos en política para que la gente no se quede en el poder para siempre, para que no sean siempre los mismos".

También, la ex gobernadora criticó la reelección indefinida que se plantea en la reforma de la Carta Orgánica, una situación por la que peleó contra los "barones" del conurbano bonaerense. "Cómo no voy a venir a apoyar a esta lista, que da pelea frente a todo el aparato político para que el intendente no tenga reelección indefinida para que no haya más concejales con más de 20 asesores, para que los controles se cumplan en serio y haya más democracia", disparó.

Finalmente, en su discurso la referente del PRO pidió que “de acá al domingo nuestro mensaje es que la gente vaya a votar y es muy importante que vayan a votar, porque el voto es un derecho, no una obligación. Es el momento en que le mandamos un mensaje a la política y decimos bien claro, lo que queremos, así que a todos los que son familiares, amigos, compañeros de fútbol, chat de madres, a todos que vayan a votar. Y decirles algo a todos los que forman parte de esta lista y a todos los que pelearon al lado de esta lista por esta pelea del domingo, decirles que apuesto todo a que van a ganar", y resaltó que quienes participan en las elecciones dentro de Juntos "ya ganaron por armar esta lista".

Más temprano, el candidato Requejado habló con Ushuaia 24 donde resaltó que la campaña se vivió "con mucha alegría, hablando mucho con los vecinos que muchos de ellos no sabían qué se votaba. Había una desinformación enorme", pero gracias al trabajo de los candidatos y militantes "hemos logrado que la sociedad tome consciencia de lo importante que es defender la Carta Orgánica".

Consultado por este medio sobre los proyectos que propone Juntos por el Cambio, el comerciante afirmó que "vamos a defender la Carta Orgánica, entendemos que no se debería haber modificado. Los ejes que trazamos en los artículos es defender la transparencia, controlar el gasto político y el balotaje de intendente y que no aumente la cantidad de concejales". Además, rechazan la "reelección indefinida y cualquier cosa que no sea la alternancia de los cargos, porque no es bueno para la democracia".

