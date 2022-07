Crucero con 3.000 pasajeros chocó contra un iceberg en Alaska

La embarcación no sufrió grandes daños y no hubo personas heridas.

Un crucero que navegaba con 3.000 pasajeros de camino al glaciar Hubbard en Alaska chocó contra un pequeño iceberg y la secuencia fue capturada en un video.

Afortunadamente no hubo personas heridas y la embarcación no sufrió grandes daños. “El capitán informó el incidente a la Guardia Nacional tan pronto como sucedió, y aclaró que no se requería una misión de búsqueda y rescate”, informó Nate Littlejohn, suboficial de la Guardia Costera.

Según informó la empresa a cargo de la nave, Norwegian Cruise Line, aunque el crucero sufrió leves daños logró regresar hacia un puerto cercano en Juneau dos días después del accidente para acceder a una revisión técnica.