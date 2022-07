Remiseros reclaman más licencias y rechazan la presencia de Uber en Ushuaia

El titular de la agencia de remises La Central, Félix Tolaba, reclamó ayer al Municipio la ampliación de licencias para el sector, al tiempo que se manifestó en contra de la presencia de Uber en la ciudad ampliamente reclamado por los vecinos ante la falta de remises y taxis a la hora de movilizarse en este invierno.

“Mantuvimos hace 15 días una reunión y otra con las otras agencias también con la Asociación de Taxis con el Municipio donde solicitamos nuevas licencias, ya que sabemos la situación del transporte”, reclamó en diálogo con el programa "EntreNosotros" de Radio Provincia Ushuaia y señaló que en el caso de la agencia cuentan con “33 licencias, pero necesitamos como mínimo 10 licencias más, porque estamos abocados al servicio de la ciudad”.

Sobre la crítica situación que vive la ciudad con la falta de taxis y remises, Tolaba manifestó que “el Ejecutivo tiene que hacer las cosas más rápido sin tanta burocracia porque hace 16 años que no se hace un estudio de mercado”.

Por otra parte, se manifestó en contra de Uber porque “nosotros venimos de una lucha de 7 años para poder abrir la cooperativa y viniendo Uber nos afectaría a los trabajadores que estamos legamente y que aportamos a las arcas del Municipio, donde pagamos seguro para personas transportadas y sabemos que un montón de cosas Uber no lo hace”.

No obstante, el cooperativista aseguró que “nuestra cooperativa está abocada a la población y no al turismo, debido a que sabemos la situación de lo que está pasando. Nosotros mantenemos asambleas y reuniones permanentes donde convocamos a todos los trabajadores que hay que estar desde las 24 horas cumpliendo el servicio, por eso nosotros te decimos cómo le ponemos la palta y le decimos no a Uber, y sí al trabajo legalizado”.

“Entendemos la situación de la gente y también nos gustaría que la gente entienda a nosotros los trabajadores del volante que nosotros estamos poniendo todo de nuestra cooperativa para satisfacer las necesidades, pero necesitamos que nos den las licencias que faltan hoy, que estamos esperando ya con los autos y todo listo preparado para cuando se nos otorguen que las licencias que es el petitorio al Ejecutivo”.

En el caso de la cooperativa “nosotros tenemos una aplicación de cooperativa totalmente distinta a las otras agencias”, pero la mayoría de pedidos “entran por Whatsapp” por el colapso de la línea telefónica.

“Tenemos un horario y tratamos de cumplir horario. Y tratamos medianamente de lo posible, porque con los 36 autos hacemos lo que podemos, nosotros trabajamos las 24 horas”, sostuvo Tolaba en la emisora.