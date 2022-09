Agobiados por la situación, inquilinos marcharon pidiendo a las autoridades soluciones

La angustia y desesperación movilizó esta tarde a inquilinos autoconvocados de la ciudad, que sin banderas políticas reclamaron a las autoridades municipales y provinciales una solución a la problemática que se vive en la capital provincial a la hora de encontrar alquiler, en gran medida por la falta de crecimiento de la ciudad y el boom de alquileres temporarios irregulares que proliferan en las redes sociales.

La marcha se concentró en la intersección de las calles céntricas Onas y San Martín para luego marchar por la principal calle de la ciudad, pasando por la Intendencia y concluyendo en Casa de Gobierno. Fue en la emblemática casa que los vecinos esperaron, por más de una hora y bajo un intenso frío, a alguna autoridad del Gobierno, que en sus cómodos asientos hicieron larga la espera.

María Elena, una de las vecinas que se encontraba en la movilización, declaró que la convocatoria se debe a que “nos encontramos devastados por los altos costos de los alquileres y porque además no se está consiguiendo”.

“Hemos presentado notas en todos los sectores políticos, tanto de la ciudad como de gobierno y no hemos tenido una respuesta favorable hasta el momento. En la gobernación no nos han recibido y nos mandaron a Desarrollo de la Provincia donde quedamos sorprendidos por las respuestas que nos han dado. Estamos totalmente desamparados porque nos decían que, si tenemos un ingreso, no podemos recibir ayuda”, añadió.

La inquilina sostuvo que la movilización no es contra propietarios “porque hay propietarios que han hecho su departamento o lo que sea, y tienen su jubilación”, sin embargo, reclamó “un poco de empatía que creíamos que habíamos aprendido en la pandemia”.

La falta de alquiler genera “estrés, angustia que tiene la gente en estos momentos porque además te prohíben tener hijos y tener mascotas. Incluso estar embarazada porque ha pasado a gente del grupo que por quedar embarazada le han pedido el departamento”.

Los testimonios son incontables, desde personas que están obligadas a irse de la Provincia hasta desalojos o dormir de prestado en lo de un amigo.

Por otra parte, los movilizados pidieron regulación de las autoridades del INFETUR con el tema de los alquileres temporarios y los alquileres temporarios irregulares donde nada se ha hecho hasta el momento.

Además, presentaron un proyecto para que se regule la situación y se declare la emergencia habitacional.