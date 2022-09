Bienvenida la primavera: Karamanian anticipa días “relativamente primaverales"

El meteorólogo de Ushuaia anticipó días con buenas temperaturas, con el sol no faltará y tampoco el viento. También le puso fin suelo helado, aunque las nevadas pueden suceder hasta octubre.

La primavera llegó y con ella buenas noticias en relación al tiempo. El meteorólogo de Ushuaia, Gabriel Karamanian, anticipó días con buenas temperaturas, con el sol que no faltará y tampoco el viento. “Lo que nos espera, por lo menos para los próximos 4 o 5 días, no son malas condiciones; algo de viento va a haber, pero en general el sol no va a faltar”, adelantó.

En diálogo con FM Master´s, el profesional explicó que para este miércoles se espera una buena mañana, con poca nubosidad y con aumento de la temperatura que podrían llegar a los “8 grados producto de un aumento de la intensidad de los vientos que llegarán del sector norte, desde el mediodía hacia adelante”.

“El miércoles a la noche para el jueves se espera una precipitación producto de la inestabilidad que se va a dar a la noche del miércoles y madrugada del jueves. El jueves nuevamente volvemos a tener condiciones de tiempo mayormente soleado. Y también algo ventoso del sector oeste, especialmente en horas de la tarde”.

En tanto, para el viernes y el sábado “se diría que el viernes tampoco es malo, donde van a predominar también más horas de sol que nubosidad e inclusive el viernes con temperaturas arriba de los 10° grados, siempre con condiciones de vientos moderados del sector oeste”, adelantó el meteorólogo.

¿Un fin al invierno?

Para el profesional, “hablar de la despedida del invierno es muy arriesgado, pero por lo menos puedo decir que en los próximos días van a ser relativamente primaverales, aunque todavía pueden caer algunas nevadas. Los que vivimos acá sabemos que hasta en octubre puede suceder y un 12 de octubre nos ha caracterizado más de una vez por alguna nevada, así que en términos generales, la despedida del invierno podría ser, pero siempre hay que esperar que te pueda sorprender con algo”.

Sobre las heladas por las mañanas, “siempre podés tener algunas heladas inclusive en pleno verano. A partir de ahora el suelo comienza a tomar temperatura y por supuesto que ya no hay que esperar esas heladas típicas que suelen pasar en abril y en mayo que es realmente otoñal”, sostuvo.