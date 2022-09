Mamá de Sofía Herrera pide ADN sobre una adolescente de San Juan

María Elena Delgado, madre de la niña desaparecida en Río Grande en 2008 y que hoy tendría 17 años de edad, pidió que se haga una prueba de ADN sobre una adolescente de San Juan quien tendría similares características físicas a su hija y “fue adoptada a la misma edad que tenía Sofía".

En TN, Delgado contó que "una señora de San Juan me contactó por Facebook, después me llamó por WhatsApp y me comentó que había una chiquita muy parecida a Sofi, que era adoptada, y que tenía más o menos la misma edad que tiene Sofia ahora”.

“La señora me mando las fotos de cuando era chiquita y ahora de más grande y es muy parecida a pesar del cambio en estos años”, señaló.

A partir de esos datos se iniciaron todos los trámites judiciales. “Se presentó a la Justicia de acá -Tierra del fuego- todo lo que ella me mandó, se trabajó mucho y me dicen que los resultados son negativos porque presentaron la documentación de la nena y no se trata de mi hija Sofía”, señaló la mujer. Sin embargo, no aceptaron la posibilidad de que se haga un ADN.

“Acá dicen que allá -en San Juan- presentaron los datos afiliatorios de la nena, la documentación de adopción y por eso descartaron que sea Sofía, expresó la mujer y añadió: “Yo lo pedí por el parecido que tiene, puede que sea mi hija o no, pero tampoco puedo quedarme con la duda y dejarlo pasar, ¿y si es? Para la justicia fueguina está totalmente descartado”, sostuvo.

