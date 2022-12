Duré cargó contra Martín Pérez: "No se hace política desde una oficina o una unidad básica"

La senadora nacional, Eugenia Duré, cargó contra el intendente Martín Pérez y sus funcionarios, luego de recibir demandas sociales de los vecinos de Río Grande por alimentos y ante la ausencia de la gestión en las calles de esa ciudad. "La ciudad y los vecinos necesitan respuestas inmediatas a las problemáticas cotidianas y no fiestas en un arbolito de navidad a las que asisten 50 vecinos y son un gasto millonario”, apuntó.

La ex concejal de Río Grande afirmó que "no alcanza con encender un arbolito o traer a artistas nacionales, la realidad de nuestra ciudad es otra. Esa realidad no está muy lejos del centro de la ciudad, está en los barrios, en el territorio. Por eso invito al intendente a caminar los barrios. No se hace política desde una oficina o una unidad básica”-

"Recorro todos los barrios de la ciudad, golpeo las puertas y todos los días recibo el reclamo de una gestión lejana a las demandas sociales” indicó, y agregó “recibo a diario cientos de pedidos de cajas navideñas y alimentos para estas fiestas, pedidos que debe contemplar el Ejecutivo municipal, y de los cuales no se hace cargo”.

Duré agregó “estoy atendiendo demandas que deben ser resueltas por quien lleva los destinos de la ciudad, no puedo entregar cientos de cajas navideñas, arbolitos de navidad y alimentos para las mesas de cada vecino”.

Finalmente Duré manifestó que “es el Estado municipal el que debe cumplir con nuestra gente, no los legisladores nacionales que estamos en Buenos Aires gestionando”.