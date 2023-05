Tras el triunfo, Vuoto afirmó que "empieza un proceso de seguir escuchando, de seguir transformando"

Luego del triunfo con el 38.85% (17.078 votos) frente al 31.43% (13.817 votos) de Liliana "Chispita" Fadul, el intendente y candidato por Unidos Hacemos Futuro, Walter Vuoto, aseguró que "mañana empieza un proceso de seguir escuchando, de seguir transformando, de profundizar lo que se hizo bien y modificar lo que debamos modificar”.

El Ejecutivo municipal,. que cumplirá su tercer mandato gracias a la modificación de la Carta Orgánica Municipal, encabezó un multitudinario acto en el local partidario de la céntrica calle San Martín. Acompañado de su compañera de fórmula Gabriela Muñiz Siccardi, del senador Matías Rodríguez, el Gabinete municipal, la legisladora Victoria Vuoto, el concejal Juan Carlos Pino, la concejala Laura Avila, el concejal Gabriel de la Vega y los candidatos y candidatas que conformaron la lista del peronismo para los cuerpos colegiados, anunció que “la lista de concejales y concejalas de la ciudad obtuvo mayoría en las bancas y la lista 2 del partido Justicialista ha sido la primera fuerza política en la Legislatura por elección de nuestro pueblo”.

“Mañana empieza un proceso de seguir escuchando, de seguir transformando, de profundizar lo que se hizo bien y modificar lo que debamos modificar”, expresó. “Quiero mandar un gran abrazo a Martín Pérez, a Daniel Harrington, a Gustavo Melella y a Mónica Urquiza porque quiere decir que esta unidad que se dio a partir de los consensos dio su resultado y hoy Tierra del Fuego se sumó a un mapa nacional donde ha ganado el peronismo en toda la provincia”.

“Quiero agradecerles especialmente a cada uno de ustedes y cada una de ustedes que militaron toda la lista del Concejo Deliberante, de la Legislatura, de la Intendencia y también de la Gobernación”, dijo Vuoto y enumeró a todos los barrios, los sindicatos, de las organizaciones políticas, de la Cámpora, de Juntos, de CCNA, de Conducción Peronista, del CECU, de Camioneros, a los docentes, a gastronómicos, a todos”.

“Saben que no fue fácil y jugábamos contra la historia, lo que era un tercer mandato válido para otro partido, para alguien que venía del campo nacional y popular no era válido”, expresó Vuoto. “Todo lo que conseguimos, lo hicimos construyendo colectivamente; la construcción ha sido sostenida, siendo generosos con todos los espacios que componen el campo popular y el peronismo y sobre todo en la ciudad de Ushuaia, que por primera vez el peronismo va a tener tres mandatos consecutivos”.

Agradeció especialmente al Ministro del Interior de la Nación, “Wado” de Pedro, “que ha trabajado en el acuerdo para que hoy ‘Unidos Hacemos Futuro’ que contiene a Forja, al Peronismo y al Mopof se pueda dar con los cuatro Ejecutivos de la provincia, de punta a punta”.

“Ha sido una elección en un contexto muy complicado y quiero pedirles que mañana sigamos saliendo a la calle, a escuchar a nuestros vecinos y vecinas, a quienes más lo necesitan, a resolverle los problemas a la gente, les pido el compromiso de seguir construyendo, comprometernos más aún”, dijo Vuoto.

“Y a la oposición decirle que sean parte de la construcción, que bajen un cambio con los ataques y la demonización. Nosotros discutimos con hechos y con eso transformamos. Y las elecciones a veces se ganan y a veces se pierden y nosotros hoy ganamos. Lo que nunca hay que hacer es rendirse. Nos pegan, nos insultan y nos volvemos a levantar. La política es la única herramienta para transformar la realidad de la gente. No nos entreguemos, no se rindan. Acá no se rinde nadie”, concluyó.