Faltan médicos en Tierra del Fuego: “Hoy ya no es tentador venir a Ushuaia”

Luego de que el director del Hospital Regional Ushuaia confirmara la falta de médicos y los problemas en la contratación, el director del Centro Modular Tolhuin, Eduardo Serra, afirmó hoy que "hoy ya no es tentador venir a Ushuaia", debido a la falta de alquileres, los elevados costos para rentar, los costos de traslados, entre otros, por lo que deben atravesar los profesionales de la salud.

En declaraciones a Radio Provincia, el médico aseguró que "a nivel nacional" el panorama es crítico, sumado a que "uno problemas que hay en el servicio de emergencia en el Hospital de Río Grande y con algunas especialidades en el Hospital de Ushuaia es que no conseguimos que médicos vengan a arraigarse a la provincia", por lo cual "hoy ya no es tentador venir a Ushuaia".

Para Serra, "hay mucha competencia con otras provincias, y hoy los profesionales también evalúan más allá de la cuestión económica, la cuestión personal. Quizás algunos profesionales que tienen algunas actividades muy particulares que no las pueden llevar adelante en su momento de descanso".

Asimismo, analizó que otras de las dificultades que deben atravesar los profesionales "es el problema de los alquileres y los costos de los alquileres, comparados con otros lugares, sobre todo en Ushuaia". Además, hay un "gran problema que ocasiona trasladar a toda una familia hacia Tierra del Fuego, buscar un alquiler, y alquilar".

"La verdad es que se competitivamente hoy ya no es tan tentador. No porque no se gane bien, sino porque en realidad dice 'mirá para lo que voy a ganar ahí, con todo lo que tengo que dejar, me quedo ganando lo que estoy ganando acá'", observó el Doctor.

Años anteriores, se les otorgaba viviendas a los médicos en viviendas temporales, sin embargo, hoy esto no ocurre. Por eso, desde los médicos de Ushuaia piden un convenio volver a ese sistema "y que mientras el profesional desarrolle sus actividades en el ámbito público, pueda hacer uso de esa casa. Si decide renunciar, no cuenta más con esa casa".

Sobre la situación en Tolhuin, Serra afirmó que "hay más profesionales con médicos de Ushuaia y Río Grande" y actualmente "tenemos cubierto todas las especialidades y además estamos trabajando para traer más especialidades aún y llevar adelante algunos trabajos con el Sanatorio San Jorge".