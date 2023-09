La corrupción libia llevaron al país a una catástrofe

Libia se encuentra viviendo su peor catástrofe donde ya se registran más de 11.300 muertos productos del desborde de represas de las cuales ya habían advertido sus peligros por falta de mantenimiento. En el medio, un país sumido en el caos, dividido entre dos facciones desde que la OTAN apoyó a las milicias en 2011 para derrocar al dictador Moammar Gadhafi.

La negligencia y la corrupción abundan en Libia, un país de unos 7 millones de habitantes que cuenta con una gran cantidad de reservas probadas de petróleo y gas natural. En 2022, el país ocupaba el puesto 171 de 180 en el índice de transparencia compilado por Transparencia Internacional.

La nación norteafricana ha estado sumida en el caos desde 2011, cuando un levantamiento de la Primavera Árabe, respaldado por la OTAN, derrocó al dictador Moammar Gadhafi, quien luego fue asesinado.

Desde entonces, el país se ha dividido entre administraciones rivales: una en el oeste, respaldada por una serie de milicias y grupos armados ilegales, y la segunda en el este, aliada con el autodenominado Ejército Nacional Libio, comandado por el poderoso general Khalifa Hifter.

Las presas, Abu Mansour y Derna, fueron construidas por una empresa constructora yugoslava en la década de 1970 sobre Wadi Derna, que divide la ciudad. Abu Mansour, a 14 kilómetros (8,6 millas) de la ciudad, tenía 74 metros (243 pies) de altura y podía contener hasta 22,5 millones de metros cúbicos de agua. La presa de Derna, también conocida como Belad, está mucho más cerca de la ciudad y podría contener 1,5 millones de metros cúbicos de agua.

Las presas, construidas con arcilla, rocas y tierra, estaban destinadas a proteger la ciudad de las inundaciones repentinas, que no son infrecuentes en la zona. El agua recogida detrás de las represas se utilizó para regar los cultivos río abajo.

"Ambas represas no habían recibido mantenimiento durante muchos años, a pesar de las repetidas inundaciones que azotaron la ciudad en el pasado", dijo Saleh Emhanna, investigador geológico de la Universidad de Ajdabia en Libia. "Estaban en ruinas".

Las presas sufrieron importantes daños en una fuerte tormenta que azotó la región en 1986, y más de una década después un estudio encargado por el gobierno libio reveló grietas y fisuras en sus estructuras, dijo tarde el fiscal general de Libia, al-Sediq al-Sour. Viernes.

En una conferencia de prensa en la ciudad afectada, al-Sour dijo que los fiscales investigarían el colapso de las dos represas, así como la asignación de fondos de mantenimiento.

"Aseguro a los ciudadanos que quienquiera que haya cometido errores o negligencia, los fiscales sin duda tomarán medidas firmes, presentarán una causa penal contra él y lo enviarán a juicio", dijo al-Sour.

Un informe de una agencia de auditoría estatal de 2021 decía que las dos presas no habían recibido mantenimiento a pesar de la asignación de más de 2 millones de dólares para ese fin en 2012 y 2013. No se realizó ningún trabajo en el área y la agencia de auditoría culpó a la Ministerio de Obras y Recursos Naturales por no cancelar el contrato y entregárselo a una empresa que haría la obra.

En 2007 se contrató a una empresa turca para realizar el mantenimiento de las dos presas y construir otra presa en el medio. La empresa Arsel Construction Company Ltd. dice en su sitio web que completó sus trabajos en noviembre de 2012.

Arsel era una de las docenas de empresas turcas que tenían proyectos por valor de más de 15.000 millones de dólares en Libia antes del levantamiento de 2011. Muchas de estas empresas huyeron del caos de Libia antes de regresar en los últimos años, especialmente cuando el gobierno turco intervino para ayudar al gobierno con sede en Trípoli a defenderse de un ataque de las fuerzas de Hifter en 2019.

Antes de la tormenta mediterránea Daniel, las autoridades también dieron mensajes contradictorios. Impusieron un toque de queda en Derna y otras zonas del este. El municipio de Derna publicó declaraciones en su sitio web instando a los residentes a evacuar las zonas costeras por temor a una oleada del mar.

Sin embargo, muchos residentes dijeron que recibieron mensajes de texto en sus teléfonos instándolos a no salir de sus casas.

Las inundaciones arrasaron Derna y los funcionarios estiman que hasta una cuarta parte de la ciudad ha quedado arrasada. Esa devastación reflejó la intensidad de la tormenta, pero también la vulnerabilidad de Libia. La infraestructura del país ha sufrido un abandono generalizado a pesar de la riqueza petrolera de Libia.