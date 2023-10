Blanco cuestionó a la Legislatura por “negarse” a investigar las responsabilidades políticas por el radar inglés

El senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco, cuestionó hoy a los legisladores provinciales que en la última sesión decidieron no crear una Comisión Investigadora para saber las responsabilidades políticas y demás cuestiones por la instalación de un radar inglés de la empresa LeoLabs en Tolhuin.

“Me sorprendió la decisión de la legislatura Provincial donde la mayoría decidió no acompañar la creación de esta Comisión Investigadora, y con lo cual en vez de traer claridad al tema me parece que trae más oscurecimiento, porque sino hay nada irregular no sé porqué se niegan a llevar adelante una investigación”, apuntó el parlamentario en diálogo con Radio Provincia Ushuaia.

Para el radical, “la Legislatura debería haber avanzado en la comisión para deslindar las responsabilidades, además teniendo en cuenta que hace mas de 35 días se dio la orden de dar de baja el radar, y todavía más allá de las informaciones que se desconectó la luz o que se sacaron algunas piezas donde no hay ninguna verificación por parte de alguna autoridad competente de que esto haya sido así”, con lo cual “cuando uno pretende que se aclaren las cosas más se oscurecen”.

“Tuve la oportunidad de ver la sesión y me sorprende la negativa de querer tratar este tema” dijo Blanco.