El legislador electo, Jorge Lechman, afirmó que que el Subrégimen Industrial de la Provincia viene siendo “manoseado desde hace muchísimo tiempo” y que los actuales senadores y diputados de la Provincia "lamentablemente dejaron cometer abusos en contra de los habitantes de Tierra del Fuego".

En vista a las elecciones legislativas de octubre, Lechman llamó a que "los habitantes de Tierra del Fuego entiendan porque Liliana Fadul es la que defenderá los derechos de todos los fueguinos en el Congreso Nacional”.



En una entrevista con el programa “Simple y Claro” de la Televisión Pública Fueguina a la que concurrió acompañado de la candidata Liliana Fadul, Lechman aseguró que “Chispita” es una persona que tiene el “valor, coraje y templanza para llevar adelante todos los reclamos que tienen que ver con Tierra del Fuego”.



“Hoy está en boca la ley 19.640 y su Subregimen (Industrial). Entendemos que los actuales diputados y senadores lamentablemente han dejado cometer abusos en contra de los habitantes de Tierra del Fuego ya que el Subrégimen viene siendo manoseado desde hace muchísimo tiempo”, indicó.



“No hay que olvidarse que en el 2012 Cristina Fernández de Kirchner por decreto le impuso impuestos a la industria hidrocarburiíera”, recordó el legislador electo. Y agregó: “El ministro Kulfas (Matías) en el 2021 dejó afuera a las textiles dejando en vilo a más de mil familias en Tierra del Fuego. Eso no lo podemos permitir los habitantes de la provincia. No hace pocas horas que Cristina Fernández dijo que los habitantes de Tierra del Fuego somos planeros de lujo”.



Para Lechman, esas declaraciones “merecen el repudio” hasta del propio oficialismo. “No he escuchado que nadie haya alzado la voz por ese tipo de cosas”, señaló.



El legislador aseguró que es “muy importante” que el 22 de octubre la gente vaya a votar y no solamente pueda elegir al presidente que más lo represente sino también que sepa que tiene la posibilidad de cortar boleta y meter la boleta de Liliana ‘Chispita’ Fadul (Somos Fueguinos) que es la candidata que va a defender los derechos de todos los habitantes de Tierra del Fuego”, advirtió.