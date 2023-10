Comienzan a normalizarse los vuelos en Aeroparque tras falsa amenaza de bomba

Durante más de una hora la actividad en el Aeroparque Jorge Newbery estuvo paralizada por una falsa amenza de bomba, por lo que las operaciones comenzaron a reanudarse, aunque durante el resto de la jornada se registrarán algunas demoras debido a esta circunstancia, indicaron a Télam fuentes aeroportuarias.

Alrededor de las 9, el hall del pre-embarque del Aeroparque fue evacuado tras recibirse una amenaza de bomba, por lo que se decidió la suspensión de los despegues y aterrizajes, hasta tanto se verificase la veracidad de la advertencia.

La amenaza se recibió a través del chat de Aeropuertos 2000 y no se refería a ningún vuelo en particular, sino que hacía referencia a "vuelos" y no especificaba si se trataba de servicios que estaban por despegar o que se encontraban en el aire.

Ante esta situación, intervino de inmediato la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), y la Brigada de Explosivos montó un operativo que consistió en el desembarque de los pasajeros que se encontraban a bordo de las aeronaves dispuestas a despegar y a la evacuación de los pasajeros que estaban en la zona de pre-embarque.

Todas las partidas quedaron momentáneamente suspendidas y los aviones que se encontraban próximos a aterrizar fueron derivados al aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Tras poco más de una hora de una revisión exhaustiva en el edificio, que dio resultado negativo y del control de las aeronaves en vuelo, se determinó que la amenaza era falsa y se decidió retomar la actividad normal de las operaciones.