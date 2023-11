Pandilla haitiana fuertemente armada rodea hospital en la capital

Una pandilla fuertemente armada rodeó un hospital en Haití el miércoles, atrapando a mujeres, niños y recién nacidos en su interior hasta que la policía los rescató, según el director del centro médico, quien pidió ayuda a través de las redes sociales. medios de comunicación.

El Centro Hospitalario Fontaine en la capital de Puerto Príncipe se considera un oasis y un salvavidas en una comunidad invadida por pandillas que han desatado ataques cada vez más violentos entre sí y contra los residentes. Las personas que viven en el extenso barrio marginal de Cité Soleil de la capital son violadas, golpeadas y asesinadas de forma rutinaria.

El fundador y director del hospital, José Ulysse, dijo a The Associated Press que las pandillas estaban incendiando casas alrededor del hospital e impidiendo que las personas que estaban dentro salieran. Inicialmente dijo que parecía que algunos pandilleros habían entrado al hospital, pero luego dijo que no entraron.

Ulysse dijo que miembros de la Policía Nacional de Haití respondieron a su llamado de ayuda y llegaron con tres camiones blindados para evacuar a 40 niños y 70 pacientes a una casa privada en una parte más segura de la ciudad. Entre los evacuados delicadamente se encontraban niños que recibían oxígeno, dijo.

Ulysse identificó a los responsables como miembros de la pandilla de Brooklyn, liderada por Gabriel Jean-Pierre, más conocido como “Ti Gabriel”. Jean-Pierre también es el líder de una poderosa alianza de pandillas conocida como G-Pep, una de las dos coaliciones rivales en Haití.

La pandilla de Brooklyn tiene unos 200 miembros y controla ciertas comunidades dentro de Cité Soleil, incluida Brooklyn. Están involucrados en extorsión, secuestro de bienes y violencia generalizada, según un informe reciente de las Naciones Unidas.

"La coalición G-Pep y sus aliados reforzaron fuertemente la cooperación y diversificaron sus ingresos, en particular mediante secuestros para pedir rescate, lo que les permitió fortalecer su capacidad de lucha", afirma el informe.

"Las pandillas tienen el control total del área", dijo.