Aseguran que Martín Perez hizo ingresar a exfuncionarios a planta permanente

El concejal de la Unión Cívica Radical (UCR), Maximiliano Ybars, realizó una fuerte acusación contra el intendente de Río Grande, Martín Perez, quien habría hecho ingresar a exfuncionarios y asesores a la planta permanente del Municipio, agrandando así de esa manera el Estado y contrariamente a loas ajustes que se están haciendo en la política nacional.

"No queremos que los vecinos paguen favores políticos de un intendente y no queremos sacarles la plata a los vecinos" disparó el edil.

El Concejal se refirió a la bonificación tributaria y la limitación en el ingreso de personal a planta permanente del Municipio, aprobadas en la última sesión extraordinaria del cuerpo deliberativo. “La política debe estar al servicio del vecino. No podemos pedirle un esfuerzo a quienes han visto perder la mitad de su poder adquisitivo porque los aumentos salariales son por debajo de la inflación. La situación es muy dura para todos y la política no puede mirar para otro lado, debe ponerse en el lugar del laburante que junta la moneda día tras día y no quiere ver un intendente que ingresa asesores y funcionarios a la planta permanente para pagar favores políticos”, criticó el edil.

El dirigente radical criticó la falta de transparencia del Ejecutivo encabezado por el intendente Martín Pérez respecto de la publicación del Boletín Oficial Municipal y afirmó que no se busca echar a nadie sino evitar que sigan ingresando ex funcionarios a la planta permanente. “Vamos a pedir información sobre los lugares en los que hace falta gente en el Municipio. Nos oponemos rotundamente a que ingresen ex asesores y ex funcionarios. No sé si es malintencionada la información que da el intendente o es falta de entendimiento, pero solamente buscamos que no ingrese más gente porque hay casos incluso de concejales mandato cumplido que han sido beneficiados con la planta permanente y es lo que no queremos que suceda”.

Por otra parte, desmintió que se busque sumar personal al Concejo Deliberante. “El Concejo saliente le quitó quince plantas al nuevo cuerpo deliberativo que, además, tiene una limitación presupuestaria. Haya quince o cinco mil personas, el Concejo Deliberante tiene un gasto preestablecido del cual no puede excederse. El Municipio tampoco planteó en la discusión presupuestaria el ingreso de personal en áreas críticas. La misma situación es la del Tribunal de Cuentas, que siendo un órgano de control perdió personal, pasó de 38 a 30. ¿No quieren o tienen miedo que los controlen?”.

Por último, Ybars dijo que “queremos llevar tranquilidad a los vecinos, no queremos que los vecinos paguen favores políticos de un intendente y no queremos sacarles la plata a los vecinos. Vamos a cuidar los bolsillos y vamos a rechazar cualquier tipo de impuestazo para beneficiar a la política y las discusiones las damos de cara a la gente, pese a que ahora empiecen a poner en marcha la maquinaria mediática para victimizarse”.