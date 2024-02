Madre de Navalni reclama a Putin ver a su hijo

La madre del líder opositor ruso Alexey Navalni, Lyudmila Navalnaia, acudió personalmente a la colonia penitenciaria IK-3 para exigir la entrega del cuerpo de su hijo, el cual hasta aún no tiene realizada una autopsia.

Lyudmila dijo en un discurso grabado que las autoridades "ni siquiera me han dicho dónde está" tras haber acudido personalmente a la colonia penitenciaria IK-3, donde murió Navalni el pasado 16 de febrero.

"Hace cinco días que no puedo verlo, (las autoridades) no me entregan su cuerpo y ni siquiera me han dicho dónde está. Me dirijo a usted, Vladímir Putin. La solución al problema depende sólo de usted. Déjame finalmente ver a mi hijo. Exijo que el cuerpo de Alexei sea entregado inmediatamente para poder enterrarlo de una forma humana", dijo.