Sin recibimiento de Melella, Milei llegó a Ushuaia

El presidente de la Nación, Javier Milei, llegó esta noche a Ushuaia donde fue recibido en el aeropuerto internacional Malvinas Argentinas, por el legislador por el Republicanos Unidos, Agustín Coto, y el titular de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Ushuaia, Mariano Delucca, aunque con ausencia del gobernador Gustavo Melella y la vicegobernadora, Mónica Urquiza.

El mandatario llegó en un avión de la Fuerza Área, para reunirse con la general del ejército estadounidense, Laura Richardson, comandante del Comando Sur, donde abordaron los avances del desarrollo de la "Base Naval Integrada Ushuaia" que buscará fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas, con la creación de muelles militares, hangares, y pista para los aviones de combate, proyecto que fue presentado por la administración del gobierno Alberto Fernández.

En su discurso en la Base Naval de Ushuaia, Milei brindó detalles de su sorpresiva visita a la ciudad y los motivos de su encuentro con la jefa militar estadounidense. Allí comenzó diciendo que "más allá de los vaivenes políticos y diplomáticos que han tenido los gobiernos de distintos signos políticos, tanto aquí como allá, los argentinos como pueblos tenemos una afinidad natural con los Estados Unidos. Ambos pertenecemos a la tradición occidental, con una cultura, una historia política y una forma de vivir en sociedad en buena parte compartida. Una tradición que tiene en su base las ideas de la libertad, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, que fueron el estandarte de los padres fundadores de ambas naciones cuando diagramaron sus primeras constituciones".

Asimismo, señaló que "es una tradición que debería darnos orgullo porque estas ideas enriquecieron a todos los países que las abrazaron y permitieron que la humanidad evolucionara a pasos agigantados en los últimos 300 años, pasando de tener el 95% de la población mundial en la pobreza extrema en 1810 a solamente el 5% en el 2020. Y tanto el pueblo norteamericano como el argentino tienen en común que, cuando las adoptaron, pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de su historia, a la altura de la ambición y vitalidad de sus pueblos. Tristemente, la Argentina se apartó hace mucho tiempo de estas ideas e insistió por un siglo con valores contrarios a los de nuestros padres fundadores".

Respecto a la Base Naval Integrada, el Presidente precisó que "se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco. Esta obra nos permitirá desarrollar la economía local, brindar un servicio logístico que permita las reparaciones y apoyo a los cruceros de buques comerciales que operan en el Atlántico Sur. Brindará apoyo logístico real al desarrollo científico de los diversos programas antárticos internacionales y permitirá que navíos y rompehielos argentinos y del mundo puedan acceder en Ushuaia a reparaciones, reabastecimiento u otros servicios que necesitan antes de dar el último paso de su travesía".

"Este es el camino para seguir asegurando nuestro derecho soberano en la Antártida, territorio en el que fuimos el primer país en haber plantado bandera, el país con más bases permanentes y el único que tiene ciudadanos viviendo en el fin del mundo desde hace más de un siglo, cuando se fundó la base Orcadas en 1904", destacó.

En ese sentido, cuestionó que "muchos gobiernos de la Argentina de distintos signos políticos en las últimas décadas se han llenado la boca hablando de soberanía, pero no han hecho nada por ella. No han hecho nada por defender nuestras fronteras territoriales y fluviales del ingreso del narcotráfico. No han hecho nada por investigar el terrorismo islámico que lamentablemente hemos sufrido".

"Y no han hecho nada por defender la integridad territorial de nuestro mar argentino, que año tras año ha sido invadido por pesqueros ilegales y drenando sus recursos citícolas. Nosotros estamos convencidos de que la soberanía no se defiende con aislacionismo y discursos rimbombantes, sino con convicción política y construyendo alianzas estratégicas con aquellos con quienes compartimos una visión del mundo. En un mundo de escala global, pero de crecientes conflictos como el que vivimos hoy, defender la soberanía se juega en que todos aquellos que compartimos los valores de Occidente trabajemos juntos, asistiéndonos y apoyándonos frente a los avances de quienes pretenden alimentar nuestras libertades", sostuvo.

En esa línea, el Jefe de Estado afirmó que "el mejor recurso para defender nuestra soberanía y para abordar de forma exitosa estos problemas es precisamente reforzar nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos y con todos los países del mundo que defienden la causa de la libertad".

Finalmente, agradeció "la visita de la General Richardson y por el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido brindarle a la Argentina. Esperemos que estos primeros pasos sean el comienzo de una relación especial entre ambas naciones, que permita que el árbol de la libertad extienda sus raíces a todos los rincones del planeta, para que ningún ciudadano del mundo sea sometido nunca más a los arbitrios de dictadores, autocracias, fanáticos religiosos o del comunismo".