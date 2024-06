Como cada año, el 9 de julio se aproxima y con él, la conmemoración del Día de la Independencia en Argentina. Sin embargo, surgen preguntas sobre cómo afectará esto a los días de descanso para los trabajadores, especialmente en relación con la posibilidad de conformar un fin de semana largo.

En primer lugar, es importante entender la diferencia entre un feriado y un día no laborable. Un feriado es un día establecido por ley como de descanso obligatorio para todos los trabajadores, quienes tienen derecho a no trabajar y a recibir una compensación adicional por ese día. En cambio, un día no laborable es una jornada en la que el descanso es optativo para los empleadores, y si los trabajadores deciden no trabajar, no se les puede descontar el salario correspondiente a ese día.

Este año, según el calendario oficial, el lunes 8 de julio no fue declarado como un feriado nacional puente con fines turísticos. Por lo tanto, no se considera un fin de semana largo, y los trabajadores deberán cumplir con sus labores de manera habitual, sin derecho a un descanso adicional o remuneración extra por ese día.

El feriado nacional del Día de la Independencia se celebrará oficialmente el martes 9 de julio de 2024, siendo una fecha inamovible según la legislación vigente.

Para los trabajadores que habitualmente solo cumplen tareas durante los días hábiles (generalmente oficinistas y empleados administrativos), el martes 9 de julio será considerado un asueto, garantizando así su derecho al descanso. Por otro lado, aquellos empleados que están exentos de descansar en feriados, conocidos como "franqueros", deberán desempeñar sus labores de forma habitual ese día.