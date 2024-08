"Si llevaba a cabo en mi gobierno la reforma que hizo Milei, no sé si terminábamos" dijo Macri

En una reciente entrevista con el canal Neura, el expresidente Mauricio Macri ofreció una visión franca sobre los desafíos que enfrentó durante su presidencia y su relación con el actual gobierno, y donde aseguró que "si llevaba a cabo en mi gobierno la reforma que hizo Milei, no sé si terminábamos".

Macri confesó que, de haber implementado la reforma que Javier Milei propuso, no estaba seguro de que su gobierno hubiera logrado finalizar su mandato. "Si con una pequeña reforma del sistema previsional nos tiraron 14 toneladas de piedras, imagínate qué hubiera pasado si planteaba la reforma que hizo Milei" expresó el exjefe de Estado, señalando la magnitud del rechazo que enfrentó por las políticas propuestas durante su administración.

En su relato sobre la situación social durante su presidencia, Macri describió un contexto complicado, donde la percepción pública no reflejaba la crisis profunda que atravesaba el país. "Decían que éramos un kirchnerismo de buenos modales. Pero la gente no entendía la crisis que vivíamos. Por eso no pudimos profundizar nuestras políticas. Mi mandato era terminar" dijo, subrayando las limitaciones que enfrentó para implementar sus propuestas.

El expresidente también abordó la relación entre el PRO y la Libertad Avanza, el partido de Milei. Según Macri, el PRO tomó la decisión correcta al apoyar a Milei para impulsar un cambio en el país. Sin embargo, hubo un desencuentro cuando Milei solicitó que el PRO reforzara su equipo con experiencia, pero, según Macri, "la gente que decide dentro de su partido dijo que no" en referencia a Santiago Caputo, uno de los principales colaboradores de Milei.

Además, Macri no escatimó críticas hacia Patricia Bullrich, quien, a pesar de haber añadido valor al gobierno de Milei con su experiencia, ha mostrado un tono peyorativo hacia el PRO. "Está mal que hable en forma peyorativa del PRO. Con todos los dirigentes que estaban hoy (en referencia al acto en La Boca) nos matamos para que ella gane. A ninguno nos causó gracia que ella saliera tercera, pero no es culpa de la dirigencia del PRO" argumentó Macri, defendiendo a su partido y destacando el esfuerzo realizado para apoyar la candidatura de Bullrich.