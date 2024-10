Petri habló del escándalo por la denominación "Falklands" a las Malvinas y dijo que se inició un sumario

El ministro de Defensa, Luis Petri, salió hoy a dar explicaciones luego del escándalo por la gacetilla oficial que utilizó el término "Falklands" para referirse a las Islas Malvinas, un hecho que desató tensiones entre su ministerio y la Cancillería. Según el funcionario, hubo una "mala intención" detrás de esta modificación, que fue realizada a partir de un texto original enviado por el área de Diana Mondino.

En declaraciones a Radio Mitre, el Ministro indicó que el documento fue publicado en el sitio oficial argentina.gob.ar, específicamente en la sección de Coordinación de Veteranos, generando un escándalo en el seno del Gobierno. “Esto se va a saber porque el que manipuló los datos dejó las huellas pegadas. El sistema registra quién ingresó y tuvo acceso a la modificación de la nota”, afirmó, aunque admitió que todavía no se ha identificado al responsable.

"El problema se generó porque el Ministerio de Defensa no fue quien participó de la reunión, esta es una reunión del 16 de junio, pero sí tiene un altísimo interés, para la coordinación de veteranos de Malvinas. Entonces días después la coordinación de veteranos, teniendo en cuenta que esto va a permitir, entre otras cosas, la culminación de la tercera etapa para posibilitar la identificación de los caídos en Malvinas, se interrumpió durante el quinceanismo, que es la noticia importante, lo trascendente, es que se van a permitir identificar aquellos caídos en Malvinas, a partir de ahí la coordinación pide que se suba la nota y cuando se sube la nota, se habría manipulado la gacetita original y se habría cambiado el texto y se habría incorporado esta denominación impropia de Malvinas", explicó en la emisora.

Por esto, Petri instruyó "una realización de un sumario porque hay una diferencia entre el texto que realiza Cancillería y el que se sube. Y además no solamente respecto de la denominación de las Islas Malvinas, sino también del contenido, y esto no puede ocurrir a vía de cuentas de que Defensa no participó de la reunión, entonces no simplemente tiene que replicar el contenido que envía Cancillería".

"A partir de ahí hemos iniciado un sumario y lo que queremos es echar al responsable malnacido que cometió este acto malicioso", advirtió el Ministro de Defensa.