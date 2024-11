Manfredotti desafía al sector turístico y reafirma su propuesta de gravar a los turistas

La secretaria de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, Viviana Manfredotti, generó controversia con sus recientes declaraciones sobre la financiación del turismo en la ciudad, al insistir en transformar la secretaría en un ente autónomo y establecer un impuesto para los turistas.

La funcionaria afirmó que es necesario redefinir el modelo de financiación del sector, argumentando que los vecinos de Ushuaia no deberían seguir asumiendo los costos de los servicios que principalmente utilizan los turistas. “Es un buen momento para definir si el turismo lo siguen financiando los vecinos de Ushuaia o los turistas”, expresó.

Manfredotti, hija del exgobernador y ahora empresario hotelero, subrayó que los residentes de la ciudad no utilizan los servicios que la Secretaría de Turismo proporciona, los cuales están pensados principalmente para los turistas. Según ella, los más de 400,000 turistas que visitan Ushuaia cada año deberían ser los responsables de financiar estos servicios, en lugar de los 90,000 habitantes locales. “Está muy bien, y es lo que correspondía para poder poner definir si los 90 mil vecinos y vecinas continúan pagando por los servicios que solo usan los más de 400 mil turistas que llegan a Ushuaia durante todo el año o lo hacen ellos mismos. Teniendo en cuenta, que la gente de acá no busca mapas, no llega a la secretaría de turismo y tampoco hace uso de los servicios que siempre fueron pensado solo para los turistas”, sostuvo.

La funcionaria calificó de "positiva" la decisión del Concejo Deliberante de enviar el proyecto para la creación del Enutur (Ente Municipal de Turismo) a comisión, lo que permitirá un mayor análisis y debate sobre el tipo de turismo que la ciudad quiere promover. Además, defendió la creación de este ente, aclarando que no implicaría la construcción de un nuevo edificio, sino la absorción de la actual Secretaría de Turismo, utilizando los edificios municipales existentes.

Manfredotti también lamentó que, durante la audiencia pública, se haya centrado la discusión exclusivamente en el aspecto económico del Ushuaia Bureau, y que se haya desinformado sobre el propósito del proyecto, insinuando que se busca desfinanciar un organismo con más de 20 años de historia. “Hoy tenemos la oportunidad de jerarquizar el turismo, ponerlo por encima de la situación que hoy tenemos, y a partir de ahí planificar sobre muchas cuestiones que no se debaten, como por ejemplo por qué Ushuaia es un destino caro”, manifestó.