Ejército de EE.UU. traslada a estadounidense liberado de prisión siria

Las fuerzas armadas de Estados Unidos transportaron fuera de Siria a un estadounidense que había desaparecido hace siete meses al tristemente célebre sistema penitenciario del expresidente Bashar al Assad y que estaba entre los miles liberados esta semana por los rebeldes, dijeron el viernes funcionarios estadounidenses.

Travis Timmerman, de 29 años, fue trasladado a Jordania en un helicóptero militar estadounidense, según dos funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para discutir una operación en curso.

No está claro a dónde irá Timmerman a continuación. Agradeció a sus rescatistas por liberarlo, pero ha dicho a las autoridades estadounidenses que le gustaría quedarse en la región, según otra persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a comentar públicamente.

Timmerman fue detenido después de cruzar a Siria mientras realizaba una peregrinación cristiana desde una montaña a lo largo de la ciudad de Zahle, en el este del Líbano, en junio.

Dijo a The Associated Press en una entrevista el viernes que no fue maltratado mientras estuvo en Palestine Branch, un notorio centro de detención operado por la inteligencia siria.

En su celda, dijo Timmerman, tenía un colchón, un recipiente de plástico para beber y otros dos para desperdicios. Dijo que los llamados a las oraciones de los viernes ayudaron a llevar la cuenta de los días.