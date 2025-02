La concejal Belén Monte de Oca, presentará un proyecto de ordenanza para que se derogue una actual legislación que permite el uso del "lenguaje inclusivo" en el ámbito legislativo local y de es amanera dejar de utilizar palabras como "concejalas", "todes"", "presidente y presidenta", entre otros que impulsó el feminismo arengado durante el gobierno de Alberto Fernández.

En declaraciones a Radio Provincia Ushuaia, la edil libertaria destacó que el uso del lenguaje inclusivo en el Concejo es innecesario y poco preciso en cuanto a su redacción. "Es una ordenanza bastante vaga, carece completamente de cualquier tipo de técnica legislativa. No tiene nada que ver con escribir con estos términos, como algunos pretenden", explicó.

Monte de Oca también expresó que, en su opinión, el uso de estos términos feministas como "concejala y concejal", "presidenta y presidente", no contribuye a la inclusión de las mujeres en la política. "Entiendo que durante el período 2020-2024 se intentó implementar esta forma de escritura, pero no sé con qué objetivo se hacía. No creo que este sea el camino para la inclusión", añadió.

La concejal propuso que esta cuestión sea debatida en la comisión correspondiente, junto con otras iniciativas presentadas por su bloque, algunas de las cuales también incluyen la derogación de un Consejo Consultivo de la Mujer. Según Monte de Oca, este consejo no dio los resultados esperados en términos de protección y promoción de los derechos de las mujeres. "No tiene que ver con eso, con llevar acciones para la protección de las mujeres", dijo.

A pesar de las críticas y el debate generado por esta propuesta, Monte de Oca aseguró que su bloque está dispuesto a escuchar y debatir las opiniones contrarias. "Nosotros sí escuchamos a quienes tienen opiniones contrarias a lo que nosotros pensamos, así que estaremos debatiendo ahí", afirmó, y subrayó que las diferencias deben ser discutidas por los canales correspondientes sin recurrir a críticas personales.