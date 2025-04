El escándalo por presuntas coimas que sacude al Club Atlético San Lorenzo suma este martes un nuevo y explosivo capítulo, con ramificaciones directas en el gobierno nacional. Francisco Sánchez Gamino, hasta hoy director de Estudios para el Desarrollo Nacional —una dependencia de la Jefatura de Gabinete—, fue expulsado del cargo tras ser identificado en el video difundido por Canal 9, donde se ve al presidente del club, Marcelo Moretti, recibiendo US$25.000 en efectivo de la madre de un jugador juvenil.

En las imágenes, captadas por una cámara oculta y reveladas en el programa Telenueve Denuncia, se observa a Gamino presente en la reunión en la que se concreta la entrega de dos fajos de dólares. El dinero habría sido entregado con la supuesta condición de asegurar que el joven futbolista sea fichado para el primer equipo del "Ciclón".

La aparición del funcionario en el escándalo provocó una reacción inmediata del Gobierno, que en un breve comunicado confirmó su remoción inmediata del cargo: “El señor Francisco Sánchez Gamino ha sido desvinculado de sus funciones a partir del día de la fecha, tras conocerse su participación en un hecho ajeno y contrario a los valores que promueve esta gestión”, informaron desde la Jefatura de Gabinete.

Hasta ahora, Gamino era un nombre desconocido en la esfera pública, pero su participación en el video como acompañante de Marcelo Moretti y testigo de la supuesta entrega del soborno lo ubicó en el centro de la tormenta.

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez no por su desempeño deportivo, sino por un escándalo institucional que golpea directamente a su dirigencia. Marcelo Moretti, presidente del club, fue acusado de recibir un soborno a cambio de facilitar el ascenso de un jugador juvenil al plantel profesional.

La denuncia fue difundida por Canal 9 en su segmento Telenueve Denuncia, donde se emitieron imágenes registradas con una cámara oculta que muestran a Moretti recibiendo 25 mil dólares en efectivo de manos de la madre de un joven futbolista. El encuentro habría tenido lugar en mayo de 2024.

▶ “Los chicos me dijeron, o no sé quién, algo de 25.000 dólares”, comenta la mujer.

▶ “Sí, 25.000 o 30.000. Hace una cosa, para que los tipos vean… También es chocante decir yo, el presidente”, responde Moretti.

▶“No, no es chocante para mí. Vos con eso podés hacer lo que vos quieras, a mí no me interesa, no es mi tema. Bueno, yo te doy unos primeros 10 mil dólares, ¿está bien?”

▶“25 mil”, insiste el presidente del club.

▶“Bueno, y después en julio vemos los otros 15.000, ¿o querés los 25.000?”

▶“Yo te pongo los 25.000, pero al chico fichámelo”, cierra la mujer, exigiendo la incorporación inmediata del joven al equipo.

Hasta el momento, el club no emitió un comunicado oficial, aunque crece la presión por parte de socios, hinchas y miembros de la oposición interna para que Moretti dé explicaciones públicas o incluso presente su renuncia.

Desde AFA no se han pronunciado sobre el hecho.