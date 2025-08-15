Brutal ataque en Ushuaia: un hombre mordió la cara de su ex y le provocó graves heridas

Una mujer fue víctima de un violento ataque el pasado domingo en Alem al 4200, Ushuaia, cuando su expareja la persiguió en un vehículo, la interceptó y le mordió el rostro, provocándole graves heridas y desfiguración parcial.

Fuentes policiales informaron a Ushuaia 24 que el agresor -identificado como Kevin Ortiz- detuvo su auto, descendió y se abalanzó sobre la mujer, generándole lesiones mediante mordeduras en la cara. El violento episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.

Los gritos de la víctima alertaron a vecinos, quienes se acercaron al lugar pero no intervinieron para detener al atacante, situación que desde la fuerza remarcaron como un ejemplo de la importancia de la “detención ciudadana” ante hechos de esta gravedad y de involucarse.

Horas después, Ortiz fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras la mujer recibe atención médica por las graves lesiones sufridas.

La Policía confirmó a este portal que tanto la víctima como el agresor tenían un historial de denuncias por violencia de género. El hombre había tenido una prohibición de acercamiento y tobillera electrónica en el pasado.