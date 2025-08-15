La Municipalidad echó al violento que le mordió la cara a su ex

La DPE realizará trabajos de mantenimiento y poda que afectarán a diversos barrios de la ciudad.
El trabajador, identificado como Kevin Ortiz, fue señalado como autor de un grave hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana.Tierra del Fuego15/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia informó que decidió desafectar de manera inmediata a Kevin Ortiz, contratado que prestaba servicios en la Dirección de Rentas, tras ser identificado como el autor de una agresión física contra una joven el pasado fin de semana en la calle Alem.
Según el parte oficial, la víctima sufrió heridas visibles en el rostro producto del ataque. Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ejecutivo municipal dispuso la cesación del contrato y el inicio de actuaciones administrativas para su baja definitiva de la nómina de personal.
Desde la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades y toda la gestión municipal expresaron su más enérgico repudio al hecho, reafirmando el compromiso de erradicar toda forma de violencia por motivos de género.
“No debe haber lugar en el Estado para quienes ejercen conductas que vulneran derechos y atentan contra la integridad de otras personas. Estamos a disposición para acompañar y contener estas situaciones en la emergencia y en todo el proceso judicial”, señaló la secretaria Alejandra Vuoto.
La Municipalidad recordó que quienes atraviesen situaciones de violencia de género pueden comunicarse las 24 horas, de manera gratuita y confidencial, a la línea nacional 144. En Ushuaia, también está disponible la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades al 2901-652723, o la Casa de la Mujer en Av. Maipú 1120.
LÍNEA DE ASISTENCIA VIOLENCIA DE GÉNERO
Si sos víctima de violencia de género o querés denunciar un hecho podés comunicarte la línea telefónica gratuita 144 que funciona en todo el país, las 24 horas, los 365 días del año.
El trabajador, identificado como Kevin Ortiz, fue señalado como autor de un grave hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana.