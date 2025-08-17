Zelenski mantuvo una extensa charla con Trump y pidió mayor presión internacional sobre Rusia

Trump y Putin se reunieron, pero no lograron un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania
El presidente estadounidense buscó presionar y seducir a su par ruso, pero la cumbre terminó sin avances concretos.
Mundo17/08/2025
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó este sábado sobre una prolongada conversación con su par estadounidense, Donald Trump, en la que abordaron la guerra con Rusia y las posibilidades de alcanzar un alto el fuego. El encuentro se realizó primero de manera privada y luego junto a líderes europeos, con una duración total de más de hora y media.
Zelenski destacó que Trump le transmitió los resultados de su reunión con Vladimir Putin y subrayó la importancia de la “fuerza de Estados Unidos” para influir en el desarrollo de la situación. Además, el mandatario ucraniano expresó su apoyo a la propuesta de Trump de llevar adelante una reunión trilateral entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia.
“Es necesario lograr una paz real, que sea duradera y no se convierta en otra pausa entre invasiones rusas. Debemos detener cuanto antes los asesinatos, liberar a los prisioneros y devolver a los niños secuestrados”, señaló Zelenski, quien advirtió que si Moscú evita un acuerdo honesto, deberán endurecerse las sanciones internacionales.
Por otra parte, el presidente ucraniano recibió un informe del comandante en jefe Oleksandr Syrskyi sobre la situación en el frente. Según dijo, las fuerzas de Kiev lograron avances en sectores complejos de Donetsk, particularmente en dirección a Dobropillia y Pokrovsk, mientras continúan los enfrentamientos en Sumy, Járkiv y Zaporiyia.
Zelenski agradeció el apoyo de Estados Unidos, la Unión Europea y de todos los países que colaboran en garantizar la seguridad y reiteró que “ninguna cuestión territorial se resolverá sin la participación de Ucrania”.
“Seguimos trabajando juntos: europeos, estadounidenses y todos en el mundo que desean paz y estabilidad en las relaciones internacionales”, concluyó.
