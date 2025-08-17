Elecciones 2025: Melella y Vuoto presentaron a sus candidatos de Fuerza Patria

Cristina López y Agustín Tita buscarán establecerse en el Congreso de la Nación

El frente político que integran el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia Walter Vuoto presentó a sus principales postulantes para las elecciones legislativas nacionales de octubre, en un armado que refleja la unidad de los sectores del kirchnerismo provincial.

La actual senadora Cristina López será candidata a renovar su banca en la Cámara Alta, acompañada por el concejal riograndense de FORJA, Federico Runín. como segundo en la lista.

En la Cámara de Diputados, el primer lugar de la lista será ocupado por Agustín Tita, actual Jefe de Gabinete provincial. Lo secundará Paola Mancilla, mientras que como candidatos suplentes se presentan Matías Rodríguez Ojeda y Jeannette Alderete, ambos de Tolhuin.

Cristina López, asumió el cargo de senadora en diciembre del 2023 tras la muerte del senador Matías Rodriguez. Anteriormente no ocupaba cargos representativos y se desempeñaba como prosecretaria del Concejo Deliberante de Ushuaia.