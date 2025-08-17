Elecciones 2025: Melella y Vuoto presentaron a sus candidatos de Fuerza Patria

La DPE confirmó la llegada de repuestos para reparar el generador en TolhuinTierra del Fuego17/08/2025
Hasta tanto se complete la reparación, continuarán los cortes programados de electricidad en distintos barrios.
La actual senadora, Cristina López, buscará renovar en el Senado y el jefe de Gabinete del Gobierno de Melella, Agustín Tita, encabezará la lista a Diputados.Tierra del Fuego17/08/2025
El frente político que integran el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia Walter Vuoto presentó a sus principales postulantes para las elecciones legislativas nacionales de octubre, en un armado que refleja la unidad de los sectores del kirchnerismo provincial.
La actual senadora Cristina López será candidata a renovar su banca en la Cámara Alta, acompañada por el concejal riograndense de FORJA, Federico Runín. como segundo en la lista.
En la Cámara de Diputados, el primer lugar de la lista será ocupado por Agustín Tita, actual Jefe de Gabinete provincial. Lo secundará Paola Mancilla, mientras que como candidatos suplentes se presentan Matías Rodríguez Ojeda y Jeannette Alderete, ambos de Tolhuin.
Cristina López, asumió el cargo de senadora en diciembre del 2023 tras la muerte del senador Matías Rodriguez. Anteriormente no ocupaba cargos representativos y se desempeñaba como prosecretaria del Concejo Deliberante de Ushuaia.
Estudiantes y docentes de talleres confeccionaron muñecos y presentes en el marco del Mes de las Infancias.
Coto y Monte de Oca buscan saltar al Congreso dejando atrás los cargos locales por los que fueron elegidos. Anunciaron sus candidaturas hablando en contra del kirchnerismo, pero con pocas propuestas.
Los cortes serán durante este fin de semana largo afectando a diversos barrios de la ciudad.
Según denunciaron, la Policía se presentó en dos oportunidades solicitando el desarme de la obra, pero la construcción continuó
El trabajador, identificado como Kevin Ortiz, fue señalado como autor de un grave hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana.
La DPE realizará trabajos de mantenimiento y poda que afectarán a diversos barrios de la ciudad.
Un grupo de jugadoras de Ushuaia y Río Grande representó a Tierra del Fuego en Buenos Aires, enfrentando a rivales de todo el país.
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
El presidente ucraniano confirmó avances en el frente y valoró la propuesta de una cumbre trilateral con EE.UU y Rusia para un acuerdo de paz en la guerra que se cobra miles de vidas.