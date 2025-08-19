El gremio que conduce "Moncho" Calderón bloqueó el ingreso al local, hostigó a camareras y ahuyentó a turistas en plena temporada invernal.
YPF se va de Tierra del Fuego y deja la cesión de áreas hidrocarburíferas a Terra Ignis
YPF dejará sus operaciones en Tierra del Fuego para concentrarse en Vaca Muerta y transferirá a la empresa estatal Terra Ignis la explotación de siete áreas convencionales.Tierra del Fuego19/08/2025
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, junto al presidente de Terra Ignis S.A., Maximiliano D´Alessio, el CEO de YPF, Horacio Marín, y el vicepresidente de Estrategia, Nuevos Negocios y Control de Gestión de YPF, Maximiliano Westen, firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) para avanzar en la cesión de siete áreas convencionales que actualmente opera YPF en la provincia: Los Chorrillos, Lago Fuego y Tierra del Fuego Fracción A, B, C, D y E.
La decisión se enmarca en la estrategia de YPF de retirarse de distintas provincias de la región patagónica para focalizar sus esfuerzos en el desarrollo de Vaca Muerta. Ante ello, la empresa estatal fueguina Terra Ignis inició gestiones para garantizar la continuidad de la producción y el desarrollo de los hidrocarburos en el territorio.
El CEO de YPF, Horacio Marín, remarcó que el acuerdo “es un paso importante para potenciar la producción de hidrocarburos en la provincia, al mismo tiempo que nos da la posibilidad de seguir concentrando los esfuerzos de la compañía en el desarrollo de Vaca Muerta”.
Por su parte, el gobernador Melella sostuvo que “ya veníamos reclamando este traspaso de las áreas a la provincia porque hoy perdemos recursos, se complican el empleo y la producción y queremos que nuestras áreas rindan al máximo. Éste es el primer paso, un traspaso ordenado, cuidando a los trabajadores y proyectando más producción, que serían más recursos”.
Maximiliano D´Alessio, presidente de Terra Ignis, explicó que el proceso comenzó hace un año con un relevamiento detallado de las operaciones de YPF en la isla. “Con una indicación muy clara del Gobernador nos pusimos a trabajar para mantener tres conceptos: la preservación de la mayor cantidad de puestos de trabajo, que no decaigan las regalías y que la provincia pueda avanzar en su soberanía energética”, subrayó.
Asimismo, Pablo Carreras Meyer, vicepresidente y gerente financiero de Terra Ignis, destacó que la cesión también incluye la transferencia de pasivos ambientales y un capital adicional para impulsar nuevos proyectos hidrocarburíferos.
En los próximos 60 días se trabajará en la elaboración del contrato formal de cesión, que deberá ser aprobado por el Directorio de Terra Ignis, formalizado por decreto y eventualmente ratificado por la Legislatura provincial.
La Policía Federal Argentina habilitó una línea anónima para denunciar delitos federales en UshuaiaTierra del Fuego19/08/2025
La iniciativa busca combatir la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos y otros delitos.
Gastón Díaz pedirá licencia en el Municipio para abocarse a la campaña electoralTierra del Fuego18/08/2025
El candidato a senador nacional por el Frente Defendamos Tierra del Fuego dejará momentáneamente su cargo como secretario de Gobierno de Río Grande para recorrer la provincia y enfocarse en las elecciones.
Elecciones 2025: Gastón Díaz y Guillermo Löffler encabezan la fórmula "Defendamos Tierra del Fuego"Tierra del Fuego18/08/2025
La Lista 501 apoyada por el intendente Martín Perez, lanzó oficialmente su propuesta legislativa para las elecciones del 26 de octubre.
La DPE confirmó la llegada de repuestos para reparar el generador en TolhuinTierra del Fuego17/08/2025
Hasta tanto se complete la reparación, continuarán los cortes programados de electricidad en distintos barrios.
Estudiantes y docentes de talleres confeccionaron muñecos y presentes en el marco del Mes de las Infancias.
Elecciones 2025: Melella y Vuoto presentaron a sus candidatos de Fuerza PatriaTierra del Fuego17/08/2025
La actual senadora, Cristina López, buscará renovar en el Senado y el jefe de Gabinete del Gobierno de Melella, Agustín Tita, encabezará la lista a Diputados.
La Libertad Avanza presentó candidatos en Tierra del Fuego sin renovación y con escasas propuestasTierra del Fuego17/08/2025
Coto y Monte de Oca buscan saltar al Congreso dejando atrás los cargos locales por los que fueron elegidos. Anunciaron sus candidaturas hablando en contra del kirchnerismo, pero con pocas propuestas.
Brutal ataque en Ushuaia: un hombre mordió la cara de su ex y le provocó graves heridasPoliciales15/08/2025
La víctima sufrió lesiones severas en el rostro luego de ser agredida en plena vía pública por un hombre con quien mantenía una conflictiva relación marcada por la violencia.
El presidente de Estados Unidos y su par ucraniano expresaron su expectativa de que la cumbre en la Casa Blanca con líderes europeos abra la puerta a un diálogo con Vladimir Putin.
El organismo sanitario pidió a la población abstenerse de consumir el producto y alertó a las autoridades provinciales para su investigación, luego del hallazgo de gusanos en el Municipio de Rojas.
El mandatario estadounidense reunió a líderes europeos y abrió la puerta a un encuentro directo entre Volodímir Zelenski y Vladimir Putin.