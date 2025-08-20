Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño, fue atacado dentro de un estacionamiento, en lo que se presume en un ataque narco de los carteles mexicanos.
EE.UU. despliega tropas en el Caribe y advierte que usará "todo su poder" contra el narcotráfico
La portavoz de la Casa Blanca defendió el envío de buques y soldados a aguas cercanas a Venezuela, mientras México reiteró su rechazo a cualquier intervención extranjera.Mundo20/08/2025
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" con el objetivo de frenar el "flujo de drogas hacia su país", tras ser consultada sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela.
La funcionaria afirmó que el presidente Donald Trump "está preparado" para detener el narcotráfico y "llevar a los responsables ante la Justicia".
El operativo forma parte de una estrategia militar contra organizaciones criminales en América Latina, que además incluye aviones de vigilancia P-8 Poseidon, varios buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque. La decisión se enmarca en la orden firmada por Trump el 8 de agosto para emplear a las Fuerzas Armadas contra carteles extranjeros, junto con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar el denominado Cartel de los Soles.
En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con un firme llamado al principio de no intervención. “No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución”, declaró la mandataria tras conocerse, a través de Reuters, que en las próximas 36 horas tres destructores estadounidenses equipados con el sistema Aegis se posicionarán frente a las costas venezolanas.
El gobierno de Trump también intensificó los vuelos secretos de drones sobre territorio mexicano para ubicar laboratorios de fentanilo, un programa iniciado durante la presidencia de Joe Biden. Sin embargo, estos operativos no contemplan el uso de fuerza letal.
Luego de cuatro años de guerra, por primera vez Zelenski y Putin mantendrán una llamada directa, en búsqueda de la paz.
El mandatario estadounidense reunió a líderes europeos y abrió la puerta a un encuentro directo entre Volodímir Zelenski y Vladimir Putin.
El presidente de Estados Unidos y su par ucraniano expresaron su expectativa de que la cumbre en la Casa Blanca con líderes europeos abra la puerta a un diálogo con Vladimir Putin.
Bolivia se encamina a una histórica segunda vuelta presidencial entre el centro y la derechaMundo18/08/2025
Rodrigo Paz lidera sorpresivamente las elecciones, dejando atrás a los conservadores tradicionales y marcando un posible cambio en la política boliviana.
Israel prepara el traslado de gazaties y crecen las protestas de israelíes contra el gobierno
Netanyahu quiere seguir con una ofensiva a gran escala en Gaza y planea trasladar personas hacia el sur de Palestina. Familiares de rehenes de Hamás protestan por falta de soluciones.
Zelenski mantuvo una extensa charla con Trump y pidió mayor presión internacional sobre RusiaMundo17/08/2025
El presidente ucraniano confirmó avances en el frente y valoró la propuesta de una cumbre trilateral con EE.UU y Rusia para un acuerdo de paz en la guerra que se cobra miles de vidas.
Trump y Putin se reunieron, pero no lograron un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania
El presidente estadounidense buscó presionar y seducir a su par ruso, pero la cumbre terminó sin avances concretos.
YPF se va de Tierra del Fuego y deja la cesión de áreas hidrocarburíferas a Terra IgnisTierra del Fuego19/08/2025
YPF dejará sus operaciones en Tierra del Fuego para concentrarse en Vaca Muerta y transferirá a la empresa estatal Terra Ignis la explotación de siete áreas convencionales.
El gremio que conduce "Moncho" Calderón bloqueó el ingreso al local, hostigó a camareras y ahuyentó a turistas en plena temporada invernal.
Schiavini sobre salmoneras: “Hablar de miles de millones de dólares para Tierra del Fuego es un engaño”Tierra del Fuego19/08/2025
El investigador del #CADIC-#CONICET advirtió que la salmonicultura en aguas fueguinas es económicamente inviable, ambientalmente riesgosa y utilizada como herramienta de manipulación política y comunicacional.
“Defendamos Tierra del Fuego” reunió a militancia y referentes históricos en Río GrandeTierra del Fuego19/08/2025
El encuentro se realizó en el Ateneo “Tres Banderas” con la participación de dirigentes peronistas, candidatos y militantes, quienes reafirmaron el compromiso de defender los intereses de la provincia frente a las políticas nacionales.
Los precios mayoristas subieron 2,8% en julio en todo el país y acumulan un 12,3% en lo que va del 2025Economía19/08/2025
Según informó el INDEC, el índice interanual alcanzó el 20,9%. Los aumentos se explican principalmente por los productos agropecuarios, químicos, derivados del petróleo y vehículos.