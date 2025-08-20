EE.UU. despliega tropas en el Caribe y advierte que usará "todo su poder" contra el narcotráfico

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró este martes que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" con el objetivo de frenar el "flujo de drogas hacia su país", tras ser consultada sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

La funcionaria afirmó que el presidente Donald Trump "está preparado" para detener el narcotráfico y "llevar a los responsables ante la Justicia".

El operativo forma parte de una estrategia militar contra organizaciones criminales en América Latina, que además incluye aviones de vigilancia P-8 Poseidon, varios buques de guerra adicionales y al menos un submarino de ataque. La decisión se enmarca en la orden firmada por Trump el 8 de agosto para emplear a las Fuerzas Armadas contra carteles extranjeros, junto con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que conduzca a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado por Washington de liderar el denominado Cartel de los Soles.

En paralelo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con un firme llamado al principio de no intervención. “No al intervencionismo. Eso no solamente es convicción, sino que está en la Constitución”, declaró la mandataria tras conocerse, a través de Reuters, que en las próximas 36 horas tres destructores estadounidenses equipados con el sistema Aegis se posicionarán frente a las costas venezolanas.

El gobierno de Trump también intensificó los vuelos secretos de drones sobre territorio mexicano para ubicar laboratorios de fentanilo, un programa iniciado durante la presidencia de Joe Biden. Sin embargo, estos operativos no contemplan el uso de fuerza letal.