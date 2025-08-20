El INCAA creó un programa para difundir películas argentinas en festivales internacionales

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) aprobó, mediante la Resolución 539/2025 publicada en el Boletín Oficial, la creación del “Programa para la Difusión de Películas Nacionales Terminadas a Nivel Internacional”, una iniciativa que apunta a respaldar la participación de producciones argentinas en festivales internacionales de cine.

La medida establece que cada película podrá recibir hasta dos ayudas económicas para participar en los festivales incluidos en un listado oficial, elaborado tomando como referencia los eventos acreditados por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Filmes (FIAPF), entre los que se encuentra el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

El monto de las ayudas se calculará a partir del valor de la entrada promedio de cine (VEP) vigente al inicio del evento, determinado por el propio INCAA de manera bimestral. Además, el apoyo será en carácter de reintegro y los beneficiarios deberán presentar la documentación correspondiente para su rendición.

Entre los requisitos, se establece que los solicitantes deberán estar inscriptos en el Registro de Comités y Jurados del INCAA y no haber rechazado convocatorias en los últimos doce meses.

El presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano, destacó que la medida apunta a fortalecer la identidad cultural del país, ampliar la presencia del cine argentino en mercados globales y acompañar a los realizadores locales en su proyección internacional.