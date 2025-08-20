El proyecto impulsado por diputado Julio Cobos busca volver a-04 GMT para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de energía.
El INCAA creó un programa para difundir películas argentinas en festivales internacionales
El Gobierno dará apoyo económico a las producciones de cine argentino en festivales internacionales y cada película podrá recibir hasta dos ayudas en total.Nacionales20/08/2025
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) aprobó, mediante la Resolución 539/2025 publicada en el Boletín Oficial, la creación del “Programa para la Difusión de Películas Nacionales Terminadas a Nivel Internacional”, una iniciativa que apunta a respaldar la participación de producciones argentinas en festivales internacionales de cine.
La medida establece que cada película podrá recibir hasta dos ayudas económicas para participar en los festivales incluidos en un listado oficial, elaborado tomando como referencia los eventos acreditados por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Filmes (FIAPF), entre los que se encuentra el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
El monto de las ayudas se calculará a partir del valor de la entrada promedio de cine (VEP) vigente al inicio del evento, determinado por el propio INCAA de manera bimestral. Además, el apoyo será en carácter de reintegro y los beneficiarios deberán presentar la documentación correspondiente para su rendición.
Entre los requisitos, se establece que los solicitantes deberán estar inscriptos en el Registro de Comités y Jurados del INCAA y no haber rechazado convocatorias en los últimos doce meses.
El presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano, destacó que la medida apunta a fortalecer la identidad cultural del país, ampliar la presencia del cine argentino en mercados globales y acompañar a los realizadores locales en su proyección internacional.
El gremio Atepsa anunció un cronograma de paros parciales tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, en medio de la falta de acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea.
El nuevo sistema centralizará las quejas de usuarios de todo el país y busca agilizar la resolución de conflictos.
Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
Desde Larry de Clay hasta el "Turco" García, las celebridades se postulan por un puesto en el Congreso.
Zelenski y Milei destacaron el alto nivel de las relaciones entre Ucrania y ArgentinaNacionales14/08/2025
Ambos mandatarios dialogaron sobre cooperación bilateral, la situación diplomática y experiencias económicas.
El Gobierno nacional crea la Oficina de Bienes Recuperados para administrar activos incautados por la JusticiaNacionales14/08/2025
El nuevo organismo dependerá del Ministerio de Justicia y reemplazará al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados.
Diputados aprobaron dictámenes para destrabar la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LibraNacionales13/08/2025
Se firmaron un dictamen de mayoría y otro de minoría; el debate expuso fuertes diferencias sobre el funcionamiento y vigencia del organismo.
YPF se va de Tierra del Fuego y deja la cesión de áreas hidrocarburíferas a Terra IgnisTierra del Fuego19/08/2025
YPF dejará sus operaciones en Tierra del Fuego para concentrarse en Vaca Muerta y transferirá a la empresa estatal Terra Ignis la explotación de siete áreas convencionales.
El gremio que conduce "Moncho" Calderón bloqueó el ingreso al local, hostigó a camareras y ahuyentó a turistas en plena temporada invernal.
Schiavini sobre salmoneras: “Hablar de miles de millones de dólares para Tierra del Fuego es un engaño”Tierra del Fuego19/08/2025
El investigador del #CADIC-#CONICET advirtió que la salmonicultura en aguas fueguinas es económicamente inviable, ambientalmente riesgosa y utilizada como herramienta de manipulación política y comunicacional.
“Defendamos Tierra del Fuego” reunió a militancia y referentes históricos en Río GrandeTierra del Fuego19/08/2025
El encuentro se realizó en el Ateneo “Tres Banderas” con la participación de dirigentes peronistas, candidatos y militantes, quienes reafirmaron el compromiso de defender los intereses de la provincia frente a las políticas nacionales.
Los precios mayoristas subieron 2,8% en julio en todo el país y acumulan un 12,3% en lo que va del 2025Economía19/08/2025
Según informó el INDEC, el índice interanual alcanzó el 20,9%. Los aumentos se explican principalmente por los productos agropecuarios, químicos, derivados del petróleo y vehículos.