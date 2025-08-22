Teherán acusó a Washington de violar la Carta de la ONU tras el envío de buques y tropas a la región, mientras Maduro respondió con convocatorias a milicianos.
Los rusos muestran cómo son sus ataques con drones a soldados ucranianos
Un video difundido por el Ejército ruso muestra una serie de operaciones con drones en distintos frentes del conflicto en Ucrania.Mundo22/08/2025
Las fuerzas rusas informaron este viernes una serie de operaciones con drones en distintos frentes del conflicto en Ucrania y dieron a difundir un video de los ataques.
De acuerdo con el parte militar, operadores de drones de ataque de la agrupación “Oeste” eliminaron a un equipo enemigo de UAV integrado por cuatro soldados. En paralelo, las unidades de drones FPV del grupo “Este” destruyeron un vehículo que trasladaba personal ucraniano hacia posiciones de combate para realizar tareas de rotación.
Por su parte, los “dronovody” (operadores de drones) del grupo “Dniéper” atacaron un búnker fortificado de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Zaporiyia, lo que —según Moscú— permitió el avance de grupos de asalto en el área.
Finalmente, especialistas del Centro “Rubikón” reportaron la destrucción de vehículos blindados, efectivos militares, equipos de comunicaciones y varios drones enemigos en pleno vuelo.
Los operadores de drones rusos continúan con la invasión sobre Ucrania
00:00 Operadores de drones de ataque de la unidad de fuerzas especiales del grupo de tropas “Oeste” eliminaron a un equipo enemigo de UAV compuesto por cuatro personas.
00:41 Unidades de drones FPV del grupo de tropas “Este” destruyeron un vehículo enemigo que transportaba personal hacia posiciones de tiro para realizar una rotación.
00:59 Los operadores de drones del grupo de tropas “Dniéper” atacaron un búnker fortificado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, facilitando el avance de los grupos de asalto en la región de Zaporiyia.
01:15 Especialistas del Centro “Rubikón” destruyeron vehículos blindados, personal y medios de comunicación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como drones enemigos en el aire.
El emblemático juez conocido por su cercanía, calidez y profunda empatía en el tribunal, falleció a los 88 años tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas.
Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño, fue atacado dentro de un estacionamiento, en lo que se presume en un ataque narco de los carteles mexicanos.
EE.UU. despliega tropas en el Caribe y advierte que usará "todo su poder" contra el narcotráficoMundo20/08/2025
La portavoz de la Casa Blanca defendió el envío de buques y soldados a aguas cercanas a Venezuela, mientras México reiteró su rechazo a cualquier intervención extranjera.
Luego de cuatro años de guerra, por primera vez Zelenski y Putin mantendrán una llamada directa, en búsqueda de la paz.
El mandatario estadounidense reunió a líderes europeos y abrió la puerta a un encuentro directo entre Volodímir Zelenski y Vladimir Putin.
El presidente de Estados Unidos y su par ucraniano expresaron su expectativa de que la cumbre en la Casa Blanca con líderes europeos abra la puerta a un diálogo con Vladimir Putin.
Bolivia se encamina a una histórica segunda vuelta presidencial entre el centro y la derechaMundo18/08/2025
Rodrigo Paz lidera sorpresivamente las elecciones, dejando atrás a los conservadores tradicionales y marcando un posible cambio en la política boliviana.
Cinco personas, entre ellas tres niños, permanecen internados en Ushuaia por monóxido de carbonoPoliciales21/08/2025
Los afectados, dos adultos y tres menores, debieron ser hospitalizados tras detectarse altos niveles de monóxido de carbono en su vivienda de la calle Desdémona.
Mamá de Ushuaia pide ayuda solidaria para acompañar a su hija operada de escoliosis en Buenos AiresBuenos Aires21/08/2025
La vecina de Ushuaia acompaña a su hija de 11 años en Buenos Aires, tras una compleja cirugía por escoliosis, y solicita ayuda solidaria para afrontar los altos costos de alojamiento y recuperación.
La detención se produjo luego de la denuncia de un joven, quien manifestó que había sido víctima de la sustracción de su teléfono celular y otras pertenencias bajo amenazas con un arma blanca.
El epicentro se localizó a más de 712 km de Ushuaia y 250 km al noroeste de la Base antártica chilena Frei.
Madre e hija fueron halladas sin vida en un departamento del barrio Monte Gallinero de UshuaiaPoliciales22/08/2025
Las primeras hipótesis apuntan a una posible intoxicación por monóxido de carbono.