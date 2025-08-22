Los rusos muestran cómo son sus ataques con drones a soldados ucranianos

Las fuerzas rusas informaron este viernes una serie de operaciones con drones en distintos frentes del conflicto en Ucrania y dieron a difundir un video de los ataques.

De acuerdo con el parte militar, operadores de drones de ataque de la agrupación “Oeste” eliminaron a un equipo enemigo de UAV integrado por cuatro soldados. En paralelo, las unidades de drones FPV del grupo “Este” destruyeron un vehículo que trasladaba personal ucraniano hacia posiciones de combate para realizar tareas de rotación.

Por su parte, los “dronovody” (operadores de drones) del grupo “Dniéper” atacaron un búnker fortificado de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Zaporiyia, lo que —según Moscú— permitió el avance de grupos de asalto en el área.

Finalmente, especialistas del Centro “Rubikón” reportaron la destrucción de vehículos blindados, efectivos militares, equipos de comunicaciones y varios drones enemigos en pleno vuelo.

