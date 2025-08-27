Las medidas quedan suspendidas solo para el jueves, mientras que continúan vigentes las previstas para el sábado. El sindicato aeronáutico advirtió que podrían extenderse durante septiembre “si la negociación se transforma en meramente dilatoria”.
Argentina elimina el requisito de visado para turistas indios con visa vigente de EE.UU.
La medida permitirá el ingreso de ciudadanos de la India con pasaporte ordinario y visa válida de Estados Unidos, por hasta 90 días, sin necesidad de gestionar visado consular ni Autorización de Viaje Electrónica.Nacionales27/08/2025
El Gobierno argentino dispuso que los ciudadanos de la República de la India que cuenten con pasaporte ordinario y visado válido de Estados Unidos podrán ingresar al país en carácter de turistas, sin necesidad de tramitar visado consular argentino ni Autorización de Viaje Electrónica (AVE).
La medida, aprobada por la Resolución 353/2025 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, establece que la permanencia autorizada será de hasta 90 días, con posibilidad de una única prórroga por el mismo período, previa evaluación de la Dirección Nacional de Migraciones.
Asimismo, la normativa aclara que los beneficiarios no podrán cambiar su categoría migratoria, y que quienes no estén alcanzados por la disposición deberán realizar el trámite consular correspondiente.
El Gobierno destacó que la decisión busca facilitar el turismo receptivo en el marco de los acuerdos bilaterales entre Argentina e India, considerando al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo económico del país.
Más de 15.000 pasajeros afectados y 178 vuelos comprometidos por el paro de controladores aéreosNacionales26/08/2025
El gremio aeronáutico de ATEPSA mantiene las medidas de fuerza en reclamo salarial. Aerolíneas Argentinas concentra la mayor cantidad de cancelaciones y reprogramaciones.
Un helicóptero de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia logró evacuar al hombre, que sufrió una fractura expuesta mientras trabajaba en un pesquero.
Milei protagonizó un acto fallido en Junín en medio del escándalo por presuntas coimasNacionales26/08/2025
El Presidente lanzó una polémica frase al señalar que la oposición “está molesta porque le estamos afanando los choreos”.
Las cámaras Baja y Alta desactivaron las normativas que limitaban el derecho a huelga, disolvían Vialidad Nacional y modificaban organismos como el INTA, INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Los rechazos fueron plasmados en el Boletín Oficial.
La causa por coimas avanza y salpica a la hermana del Presidente y secretaria de la Presidencia. El miércoles Guillermo Francos irá al Congreso y el jueves comenzará en Diputados la comisión investigadora sobre la estafa de la criptomoneda $LIBRA.
Aerolíneas Argentinas advierte por cancelaciones y demoras en vuelos debido a paro de controladores aéreosNacionales22/08/2025
Más de 8.000 pasajeros son afectados por la medida de fuerza impulsada por ATEPSA, que ya generó cancelaciones y reprogramaciones de vuelos en todo el país.
El Senado rechazó decretos de Milei que disolvían Vialidad Nacional, INTI e INTANacionales21/08/2025
El Senado le puso un freno al cierr de Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial. Las medidas ya habían sido rechazadas por Diputados y quedaron sin efecto.
Los vuelos partirán desde Punta Arenas y, durante cuatro meses, harán escala en Ushuaia en lugar de Río Gallegos, permitiendo a los fueguinos viajar directamente a las Islas Malvinas. La influencer fueguina, Aylén Mauricio, explica el alcance de este hecho trascendental.
El especialista en seguridad, Daniel Olivera advirtió sobre nuevos modus operandi delictivos en Tierra del Fuego y llamó a reforzar la prevención ciudadana y las políticas de seguridad, ante los hurtos y robos que se están cometiendo. Los vendedores ambulantes "recién llegados" en la mira.
Un estudio revela la percepción de los argentinos sobre la economía y la sociedad, mostrando que la mayoría califica su situación personal como “mala” o “muy mala”. Además, calificaron a los políticos.
El operativo militar, desarrollado cerca de Venezuela, incluye cruceros, destructores, submarinos nucleares y aviones de patrulla. El Pentágono confirmó que la misión se extenderá durante varios meses en aguas internacionales.
Venezuela envía buques en el Caribe para "combatir el narcotráfico" en medio de tensiones por presencia de EE.UUMundo26/08/2025
Caracas intensifica la vigilancia marítima mientras la presencia naval estadounidense en la región genera un clima de incertidumbre.