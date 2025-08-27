Argentina elimina el requisito de visado para turistas indios con visa vigente de EE.UU.

El Gobierno argentino dispuso que los ciudadanos de la República de la India que cuenten con pasaporte ordinario y visado válido de Estados Unidos podrán ingresar al país en carácter de turistas, sin necesidad de tramitar visado consular argentino ni Autorización de Viaje Electrónica (AVE).

La medida, aprobada por la Resolución 353/2025 de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, establece que la permanencia autorizada será de hasta 90 días, con posibilidad de una única prórroga por el mismo período, previa evaluación de la Dirección Nacional de Migraciones.

Asimismo, la normativa aclara que los beneficiarios no podrán cambiar su categoría migratoria, y que quienes no estén alcanzados por la disposición deberán realizar el trámite consular correspondiente.

El Gobierno destacó que la decisión busca facilitar el turismo receptivo en el marco de los acuerdos bilaterales entre Argentina e India, considerando al turismo como una actividad estratégica para el desarrollo económico del país.