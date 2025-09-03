Continúa la jornada de castración masiva en la zona sur de Río Grande

La campaña gratuita se extenderá hasta el 12 de septiembre en la Fundación Belén, con turnos por orden de llegada y requisitos básicos para las mascotas.

Tierra del Fuego03/09/2025
photo_4925047571534163282_x

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, lleva adelante un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, en la sede de la Fundación Belén (Kau 1130).

Los turnos se otorgan por orden de llegada y los animales deben presentarse con 12 horas de ayuno, acompañados por un responsable mayor de 18 años con DNI. Además, se solicita llevar correa, manta o canil para un traslado seguro.

La propuesta busca promover la tenencia responsable y el control poblacional, facilitando el acceso a servicios veterinarios en la zona sur y fortaleciendo el bienestar animal en la ciudad.

+ Noticias
Lo + visto en U24
NOTICIAS EN TU CORREO