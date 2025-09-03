Continúa la jornada de castración masiva en la zona sur de Río Grande

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, lleva adelante un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, en la sede de la Fundación Belén (Kau 1130).

Los turnos se otorgan por orden de llegada y los animales deben presentarse con 12 horas de ayuno, acompañados por un responsable mayor de 18 años con DNI. Además, se solicita llevar correa, manta o canil para un traslado seguro.

La propuesta busca promover la tenencia responsable y el control poblacional, facilitando el acceso a servicios veterinarios en la zona sur y fortaleciendo el bienestar animal en la ciudad.