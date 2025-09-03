La medida forma parte del plan de modernización del transporte público, según explicaron desde la UISE.
Continúa la jornada de castración masiva en la zona sur de Río Grande
La campaña gratuita se extenderá hasta el 12 de septiembre en la Fundación Belén, con turnos por orden de llegada y requisitos básicos para las mascotas.Tierra del Fuego03/09/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, lleva adelante un nuevo operativo de castración gratuita para perros y gatos, que se extenderá hasta el 12 de septiembre, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, en la sede de la Fundación Belén (Kau 1130).
Los turnos se otorgan por orden de llegada y los animales deben presentarse con 12 horas de ayuno, acompañados por un responsable mayor de 18 años con DNI. Además, se solicita llevar correa, manta o canil para un traslado seguro.
La propuesta busca promover la tenencia responsable y el control poblacional, facilitando el acceso a servicios veterinarios en la zona sur y fortaleciendo el bienestar animal en la ciudad.
La Municipalidad de Ushuaia cubrirá los gastos de sepelio de los tres hermanos fallecidos en el incendioTierra del Fuego03/09/2025
El Municipio confirmó que se hará cargo del sepelio de las víctimas del siniestro en el barrio Peniel 1, mientras familiares y allegados organizan colectas para reconstruir la vivienda y ayudar a los abuelos de los jóvenes.
Ahora los trámites aduaneros son 100% digitales cuando se hace un envío desde Tierra del Fuego al continenteTierra del Fuego02/09/2025
Mudanzas, envíos particulares y traslado de automotores podrán gestionarse de manera online, sin necesidad de acudir a una dependencia de la Aduana.
Las Cámaras empresarias advierten que los bloqueos del SUTEF ponen en jaque la economía fueguinaTierra del Fuego02/09/2025
Comerciantes, hoteleros, industriales y prestadores de servicios reclamaron al gobernador Melella medidas urgentes frente a los cortes impulsados por el gremio docente.
Las ejercitaciones se desarrollan en baja montaña y monte austral, con la participación de fuerzas especiales de ambas instituciones.
Dolor en Ushuaia: la familia del incendio en Peniel ya había perdido su casa en otro siniestroTierra del Fuego01/09/2025
En el incendio murieron tres hermanos y sus padres permanecen internados en Terapia Intensiva en el Hospital Regional Ushuaia.
Operativo de limpieza en el barrio Peniel con participación de vecinos y el MunicipioTierra del Fuego01/09/2025
El operativo incluyó el retiro de residuos voluminosos y contó con la colaboración de la comunidad, en el marco del cronograma ambiental municipal.
Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio PenielPoliciales01/09/2025
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
