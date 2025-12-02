Silvina Real, personal trainer de #Ushuaia denunció mediante un video en Facebook que el hotel #LosCauquenes le negó acceso y priorizó a turistas. “No somos bienvenidas las personas de Tierra del Fuego al hotel”, afirmó.
Asumió la concejal Saldías | Lechman afirmó: “Ushuaia necesita compromiso real y la seriedad que exige la función pública”
El referente de Somos Fueguinos acompañó la asunción de Marjorette Saldías y llamó a fortalecer la responsabilidad pública en un contexto complejo para la ciudad.Tierra del Fuego02/12/2025
Este lunes, el referente y legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, participó de la asunción de Marjorette Saldías como nueva concejal de Ushuaia, en una sesión especial convocada tras la renuncia de Belén Monte de Oca, quien días atrás juró como senadora nacional por La Libertad Avanza.
Durante la ceremonia, el Concejo Deliberante aceptó formalmente la renuncia de Monte de Oca y habilitó el ingreso de Saldías, quien prestó juramento y pasó a ocupar la banca vacante para completar el mandato vigente hasta 2027. Su incorporación había sido proclamada por la Junta Electoral Municipal en el Acta Nº 8, rubricada en agosto de 2023.
Al término del acto, Lechman destacó la importancia del recambio institucional y el rol que deberán asumir los representantes en un escenario social y económico complejo para la ciudad. “En estos tiempos, Ushuaia necesita compromiso real y la seriedad que exige la función pública”, afirmó el dirigente, poniendo en valor la responsabilidad de quienes integran el Parlamento local.
Consultado por su presencia en la ceremonia, Lechman explicó que asistió porque Saldías integra “un matrimonio amigo”, y subrayó que, más allá de las diferencias políticas, “compartimos el mismo objetivo: trabajar por Ushuaia, por una provincia que tenga futuro para todos los fueguinos”.
La nueva concejal debutará en el recinto este jueves, durante la 8° sesión ordinaria del Concejo Deliberante
Ushuaia | Este lunes comienza el juicio contra el acusado de incendiar el supermercado La VictoriaTierra del Fuego01/12/2025
En Ushuaia, se inicia el debate oral por el incendio que destruyó por completo el supermercado La Victoria en enero de 2025. Omar Daniel Roldan llega acusado de provocar un foco ígneo con peligro común para los bienes.
Provincias patagónicas elevaron un reclamo urgente por el abandono de las rutas nacionalesTierra del Fuego30/11/2025
Gobiernos viales del sur exigieron al Ejecutivo nacional la reactivación del mantenimiento y la inversión en la Ruta Nacional 3 y en toda la red vial, tras años de deterioro y falta de respuestas. La preocupación apunta especialmente al deterioro de la Ruta Nacional 3, considerada el corredor troncal de la Patagonia.
Vacaciones: Qué es el Certificado Veterinario Austral y cuándo se necesita para viajar con mascotas hacia y desde Tierra del FuegoTierra del Fuego30/11/2025
El Certificado Veterinario Austral (CVA) es obligatorio para viajar por tierra con perros y gatos desde o hacia Tierra del Fuego, ya que el trayecto requiere cruzar territorio chileno. Cómo obtenerlo, cuánto dura y qué exige el SENASA.
Río Grande lanza una semana de testeos gratuitos de VIH y sífilis en todos los Centros de SaludTierra del Fuego30/11/2025
Del 1 al 5 de diciembre, el Municipio ofrecerá pruebas rápidas, confidenciales y sin turno previo, en el marco del Día Mundial de la Sensibilización sobre VIH.
Ushuaia | Frenan a un extranjero que intentó ocupar un terreno con una casillaTierra del Fuego30/11/2025
La vivienda pretendía ser instalada en un sector del barrio Bella Vista, pero denuncias de vecinos a la Policía impidieron su avance. La Municipalidad incautó la casilla y un camión.
La Municipalidad retoma los trabajos de la demorada obra de la Pasarela FiqueTierra del Fuego28/11/2025
La obra comenzó en marzo del 2023 y se esperaba que termine en diciembre del 2024. Ahora, el Municipio decidió hacerse cargo y comenzó con la etapa final.
El paso fronterizo de Tierra del Fuego modificará su esquema de apertura y cierre para todos los tipos de transporte. El nuevo horario regirá de manera oficial desde este domingo.
El Gobernador firmó un convenio con Newsan, donde la empresa hace explotación de mejillones de cultivo en Almanza, para la construcción de un muelle flotante. Además, el Mandatario insistió en que se deje de prohibir las salmoneras en Tierra del Fuego.
Educación abre inscripciones para el Ciclo Escolar 2026 en Tierra del FuegoTierra del Fuego26/11/2025
La convocatoria está dirigida a niños y niñas que aún no cuenten con vacante, ofreciendo cupos para Salas de 2, 3, 4 y 5 años y para 1° a 6° grado de escuelas públicas.
El Gobierno habilitó y delineó el funcionamiento de la nueva Ventanilla Única de Pago Registral AutomotorNacionales01/12/2025
LA Ventanilla agrupa el pago de aranceles registrales, impuestos, tasas locales, sellos y multas de tránsito vinculados con trámites de radicación y transferencia de automotores.
Comienza aplicarse el aumento en las tarifas del gas establecido por el Gobierno nacionalEconomía01/12/2025
Se trata de un aumento 7,50% que se aplicará a todos los usuarios de servicio completo y tendrá impacto directo en las próximas facturas.
AlertAR permitirá emitir avisos por catástrofes naturales, emergencias climáticas, incidentes graves, evacuaciones, riesgos para la población y búsquedas urgentes.