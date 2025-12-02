Asumió la concejal Saldías | Lechman afirmó: “Ushuaia necesita compromiso real y la seriedad que exige la función pública”

Este lunes, el referente y legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, participó de la asunción de Marjorette Saldías como nueva concejal de Ushuaia, en una sesión especial convocada tras la renuncia de Belén Monte de Oca, quien días atrás juró como senadora nacional por La Libertad Avanza.

Durante la ceremonia, el Concejo Deliberante aceptó formalmente la renuncia de Monte de Oca y habilitó el ingreso de Saldías, quien prestó juramento y pasó a ocupar la banca vacante para completar el mandato vigente hasta 2027. Su incorporación había sido proclamada por la Junta Electoral Municipal en el Acta Nº 8, rubricada en agosto de 2023.

Al término del acto, Lechman destacó la importancia del recambio institucional y el rol que deberán asumir los representantes en un escenario social y económico complejo para la ciudad. “En estos tiempos, Ushuaia necesita compromiso real y la seriedad que exige la función pública”, afirmó el dirigente, poniendo en valor la responsabilidad de quienes integran el Parlamento local.

Consultado por su presencia en la ceremonia, Lechman explicó que asistió porque Saldías integra “un matrimonio amigo”, y subrayó que, más allá de las diferencias políticas, “compartimos el mismo objetivo: trabajar por Ushuaia, por una provincia que tenga futuro para todos los fueguinos”.

La nueva concejal debutará en el recinto este jueves, durante la 8° sesión ordinaria del Concejo Deliberante