Sarkozy pasará 23 horas al día encerrado, tras ser condenado

Padre mexicano asesinado por un agente de ICE fue despedido en su pueblo natal
Familiares y amigos en el pueblo mexicano de Michoacán exigen justicia por Silverio Villegas, quien murió en manos del servicio de cacería de inmigrantes.
Al expresidente francés y quien supo ser uno de los lideres mundiales le espera una celda de 9 metros cuadrados.Mundo27/09/2025
Un día después del impactante veredicto que condenó a prisión al expresidente francés Nicolas Sarkozy, sus seguidores siguen movilizados en protesta contra lo que califican de una “decisión sin fundamento legal”. El exmandatario, de 70 años, deberá ingresar el 13 de octubre a la prisión parisina de Santé, donde ocupará una celda de nueve metros cuadrados con ducha, televisor y nevera, bajo un régimen especial para “personas vulnerables”.
Según el fallo, Sarkozy pasará 23 horas al día encerrado, con solo una hora de paseo en solitario para evitar contactos con otros internos. Aunque se descarta que reciba privilegios, será alojado en una sección destinada a figuras mediáticas y reclusos con alta exposición pública.
El abogado del exmandatario, Jean-Michel Darrois, reiteró que la sentencia fue anunciada con un método “perverso”, ya que primero se comunicaron sus absoluciones en los cargos más graves —corrupción y financiación ilegal— para luego culminar con la condena por “conspiración criminal”. “Fue un golpe frío, como una lluvia helada. Todavía no lo creemos”, aseguró.
El veredicto también abrió un debate político. El exasesor Henri Guaino pidió al presidente Emmanuel Macron que considere un indulto parcial, aunque este solo sería posible una vez que la condena sea definitiva. Mientras tanto, la defensa sostiene que Sarkozy optará por “defenderse y demostrar su inocencia” en las instancias de apelación.
A la polémica se suma la revelación de que la presidenta del tribunal, Nathalie Gavarino, participó en 2011 en una manifestación contra Sarkozy, lo que reaviva las dudas sobre la imparcialidad del proceso.
El caso marca un precedente histórico: por primera vez en Francia, un expresidente en ejercicio democrático enfrentará la cárcel.
Con información de ANSA
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que retrasa hasta enero la prohibición de la aplicación, mientras se negocia una nueva compañía valorada en 14 mil millones de dólares.
La compañía reducirá su presencia en América del Norte en 124 locales al cierre de su año fiscal, en medio de un proceso de reestructuración.
El Rey de España pidió el fin de la violencia en Gaza, condenó a Hamás, reconoció el derecho de Israel a defenderse y demandó que se respete el Derecho internacional humanitario.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que Rusia atraviesa “grandes problemas económicos” y llamó a Kiev a actuar ahora, aunque no anunció nuevas medidas de apoyo.
Tras el ingreso de cazas MiG-31 rusos a territorio estonio, la OTAN acusa a Rusia de comportamiento irresponsable y promete utilizar "todas las herramientas necesarias" para defender a sus aliados.
Fue el ataque más masivo sobre la capital rusa desde el comienzo de la invasión rusa sobre Ucrania. La paz está estancada y Zelenski busca apoyo en la ONU.
El presidente ruso lanzó nuevas amenazas de guerra y rechazó la iniciativa “Cúpula Dorada”, al considerar que el despliegue de armas en el espacio desestabiliza la seguridad global.
Tras los rechazos del Congreso a los vetos del presidente Milei, el Ejecutivo avanzó con el Decreto 681/2025 que establece la emergencia nacional en discapacidad hasta 2026 y refuerza la protección social
Marineros acusan a la empresa del empresario chino Liu Zhijiang de incumplimientos laborales, falta de aportes y salarios adeudados. El caso llegó al Ministerio de Trabajo en Ushuaia.
La provincia presentó su oferta turística con una amplia agenda de promoción y rondas de negocios. La Provincia es un atractivo para el turismo, pero los altos costos de visitarla es un desafío.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte encontró culpable al acusado por hechos ocurridos en 2019 y ordenó su inmediata detención tras el veredicto.
Ahora quienes compren dólar oficial no podrán operar con MEP o CCL durante 90 días