Estados Unidos sanciona a familiares de la esposa de Nicolás Maduro por presunta corrupción
La OFAC incluyó a siete personas del entorno cercano al chavismo, acusadas de participar en operaciones financieras vinculadas al Gobierno venezolanoMundo20/12/2025 EFE
Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra familiares y allegados al entorno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de una ofensiva destinada a desmantelar lo que Washington califica como una red de “narcocorrupción” que sostiene al régimen venezolano.
La medida fue comunicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y apunta principalmente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, exfuncionario venezolano y sobrino de la primera dama, Cilia Flores, así como a personas vinculadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, señalado por supuestas maniobras financieras con el Ejecutivo de Maduro.
Entre los sancionados figuran Eloisa Flores de Malpica, madre de Malpica Flores y hermana de la primera dama; Carlos Evelio Malpica Torrealba, su padre; y Iriamni Malpica Flores, su hermana. También fueron incluidos su esposa, Damaris del Carmen Hurtado Pérez, y su hija adulta, Erica Patricia Malpica Hurtado.
En total, el Departamento del Tesoro sancionó a siete individuos, a quienes acusa de haber participado o colaborado en “transacciones corruptas” relacionadas con programas y proyectos del Estado venezolano.
Las sanciones implican la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.
Escalada de presión sobre el Gobierno venezolano
La decisión se inscribe en una intensificación de las acciones de Washington contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que sectores de la administración estadounidense califican como una “narcodictadura”.
Esta misma semana, el expresidente Donald Trump ordenó restringir el ingreso y salida de petroleros vinculados a Venezuela que se encuentren sancionados por Estados Unidos, una semana después de la incautación de un buque cargado con crudo frente a las costas venezolanas.
En paralelo, Estados Unidos incrementó su presencia militar en el Caribe, con operativos que incluyeron ataques contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico procedentes de Venezuela y Colombia, en acciones que, según reportes oficiales, dejaron decenas de muertos.
Las autoridades venezolanas no emitieron hasta el momento una respuesta oficial a las nuevas sanciones.
La amenaza de Putin: Rusia advierte que ampliará sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones
El presidente ruso afirmó que el Ejército mantiene la iniciativa estratégica en todo el frente y anunció que Moscú avanzará en la creación de una “zona de seguridad” en la frontera, mientras elogió el poderío militar y negó planes de ataque contra Europa.
Trump reclamó los derechos petroleros en Venezuela y endureció el bloqueo a buques sancionadosMundo18/12/2025
El presidente de Estados Unidos aseguró que Caracas “quitó ilegalmente” los derechos energéticos a empresas estadounidenses y afirmó que su gobierno los quiere recuperar, en medio de una escalada de presión sobre el sector petrolero venezolano.
VIDEO | Por primera vez en la historia mundial: Ucrania realizó un ataque con un dron submarino contra un submarino rusoMundo16/12/2025
El operativo ocurrió en el puerto de Novorossiysk y habría provocado el hundimiento de un submarino clase Kilo de la Armada rusa.
Trinidad y Tobago habilita aeropuertos a EE.UU. y Venezuela responde cancelando acuerdos de gas
La situación adquiere mayor sensibilidad geopolítica debido a la proximidad territorial: apenas 11 kilómetros separan a Venezuela de Trinidad y Tobago en su punto más cercano. El país cuenta con dos aeropuertos internacionales claves.
El candidato del Partido Republicano se impuso en el balotaje frente a Jeannette Jara y se convirtió en el nuevo mandatario chileno, tras un contundente triunfo electoral.
El ataque se produjo durante un evento judío en la reconocida playa de Sydney. El atentado fue perpetrado por dos hombres armados y dejó entre los heridos a dos efectivos policiales que se enfrentaron a los atacantes.
VIDEO | Zelenski visitó la línea del frente en Kupiansk y desmintió las afirmaciones de Moscú sobre el control ruso en la zonaMundo12/12/2025
El Presidente de Ucrania estuvo a menos de 2 kilómetros de los rusos, en el frente de batalla.
Estados Unidos se prepara para incautar más buques petroleros frente a las costas de Venezuela
En la escalada del conflicto, Estados Unidos refuerza su estrategia de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro y anticipa nuevas intercepciones de buques que transportan crudo venezolano e iraní en el Caribe.
Exposición por la salida de YPF dejó un escenario de incertidumbre, ausencias y números en rojoTierra del Fuego19/12/2025
La presentación en la Legislatura se realizó con problemas técnicos, sin directivos de la petrolera. YPF deja Tierra del Fuego con un déficit anual cercano a los 80 millones de dólares, mientras crece la preocupación por el futuro laboral de 500 trabajadores.
El Gobierno nacional aprobó un nuevo endeudamiento por USD 300 millones con el Banco Mundial para reformar subsidios energéticosEconomía19/12/2025
La medida fue formalizada mediante el Decreto 900/2025, firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y autoriza la suscripción de un préstamo para el “Financiamiento adicional del Proyecto Apoyo a la Transición hacia Sectores de Electricidad y Gas Sostenibles”.
Investigan una posible filtración récord de datos personales de argentinos tras un ataque informáticoNacionales19/12/2025
Más de un terabyte de información sensible habría sido expuesto en la dark web; ARCA negó cualquier vulneración de sus sistemas.
Trump no descarta una confrontación armada con Venezuela y amenaza con ataques selectivos
El Presidente de Estados Unidos anticipó operaciones militares contra el narcotráfico en territorio venezolano.
El servicio de colectivos tendrá cronogramas especiales los días 24, 25, 31 de diciembre y 1° de enero.