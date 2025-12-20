Estados Unidos sanciona a familiares de la esposa de Nicolás Maduro por presunta corrupción

Estados Unidos anunció este viernes nuevas sanciones contra familiares y allegados al entorno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el marco de una ofensiva destinada a desmantelar lo que Washington califica como una red de “narcocorrupción” que sostiene al régimen venezolano.

La medida fue comunicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y apunta principalmente a familiares directos de Carlos Erik Malpica Flores, exfuncionario venezolano y sobrino de la primera dama, Cilia Flores, así como a personas vinculadas al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, señalado por supuestas maniobras financieras con el Ejecutivo de Maduro.

Entre los sancionados figuran Eloisa Flores de Malpica, madre de Malpica Flores y hermana de la primera dama; Carlos Evelio Malpica Torrealba, su padre; y Iriamni Malpica Flores, su hermana. También fueron incluidos su esposa, Damaris del Carmen Hurtado Pérez, y su hija adulta, Erica Patricia Malpica Hurtado.

En total, el Departamento del Tesoro sancionó a siete individuos, a quienes acusa de haber participado o colaborado en “transacciones corruptas” relacionadas con programas y proyectos del Estado venezolano.

Las sanciones implican la congelación de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos.

Escalada de presión sobre el Gobierno venezolano

La decisión se inscribe en una intensificación de las acciones de Washington contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que sectores de la administración estadounidense califican como una “narcodictadura”.

Esta misma semana, el expresidente Donald Trump ordenó restringir el ingreso y salida de petroleros vinculados a Venezuela que se encuentren sancionados por Estados Unidos, una semana después de la incautación de un buque cargado con crudo frente a las costas venezolanas.

En paralelo, Estados Unidos incrementó su presencia militar en el Caribe, con operativos que incluyeron ataques contra embarcaciones sospechadas de narcotráfico procedentes de Venezuela y Colombia, en acciones que, según reportes oficiales, dejaron decenas de muertos.

Las autoridades venezolanas no emitieron hasta el momento una respuesta oficial a las nuevas sanciones.