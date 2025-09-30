Defendamos Tierra del Fuego salió a cuestionar a candidato libertario por apoyo a base extranjera

El frente Defendamos Tierra del Fuego manifestó su enérgico rechazo a las declaraciones del candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), Miguel Rodríguez, quien expresó su acuerdo con la eventual instalación de una base militar estadounidense en Ushuaia.

La polémica estalló en medio de la conmoción por el decreto del presidente Javier Milei, que autoriza el arribo de tropas norteamericanas a la capital fueguina para ejercicios militares, decisión que el frente consideró una violación de las facultades del Congreso establecidas en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional.

Desde el espacio político advirtieron que “ignorar que los Estados Unidos son aliados incondicionales del Reino Unido —la misma potencia que ocupa ilegalmente nuestras Islas Malvinas y explota los recursos en el Atlántico Sur— constituye una falta de respeto a la memoria colectiva de los argentinos y una amenaza directa a nuestra soberanía”.

Asimismo, señalaron que la sola posibilidad de habilitar una base extranjera en Ushuaia representaría “un acto de entrega del territorio, exponiendo a la provincia como objetivo estratégico de alto valor para organizaciones terroristas internacionales y poniendo en riesgo a toda la comunidad”.

En un tono crítico hacia Rodríguez, el frente sostuvo que sus declaraciones evidencian “la obediencia ciega a un proyecto nacional que pretende entregar la soberanía al mejor postor, sacrificando la integridad de Tierra del Fuego en nombre de la especulación financiera y la subordinación política”.

Finalmente, remarcaron que “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no se negocian” y reafirmaron su compromiso con la defensa de la "soberanía argentina, la paz regional y el futuro de las próximas generaciones".