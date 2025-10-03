El Presidente de El Salvador aplicó de carácter obligatorio una norma que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas y dependencias oficiales.
Venezuela denuncia la presencia de cinco aviones de combate de EE.UU. cerca de su costa
El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de una “provocación” en el mar Caribe y exigió el cese inmediato de las maniobras militares.Mundo03/10/2025
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó el hecho como una “provocación” y una “amenaza a la seguridad nacional”
El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, denunció este jueves que se detectaron cinco aviones de combate estadounidenses cerca de la costa del país, en lo que consideró una clara amenaza a la soberanía nacional.
“Son aviones de combate imperialistas que se han atrevido a acercarse a la costa venezolana”, expresó Padrino desde una base aérea, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal. El funcionario explicó que una aerolínea civil reportó la presencia de las aeronaves a una torre de control, lo que permitió confirmar su ubicación.
Según la información oficial, los aviones se encontraban a unos 75 kilómetros del litoral venezolano en el mar Caribe. La alerta habría sido reportada inicialmente por la aerolínea Avianca, aunque la compañía no respondió de inmediato a los pedidos de comentario.
En un comunicado posterior, el gobierno de Caracas instó al secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, a “cesar de inmediato su postura imprudente, de búsqueda de emociones y belicista, que está perturbando la paz del Caribe”.
La Cámara de Diputados votó ampliar el mínimo no imponible del impuesto a la renta, beneficiando a 16 millones de brasileños desde 2026, por el contrario se eleva el impuesto a los que más ganan.
Zelenski acusa a Rusia de crear riesgo nuclear tras ataque que dejó sin luz a ChernóbilMundo02/10/2025
El presidente ucraniano denunció que Moscú organizó un corte eléctrico que afectó a la central desmantelada de Chernóbil y que no resuelve la falta de suministro en Zaporiyia.
La primera ministra Mette Frederiksen convocó a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Copenhague tras incidentes con drones en bases militares y aeropuertos, y pidió reforzar la defensa conjunta.
El Gobierno venezolano denuncia una amenaza de “agresión” y otorga poderes especiales al presidente en materia de defensa y seguridad.
El bombardeo masivo incluyó más de 600 drones y misiles. También fueron atacadas infraestructuras médicas y energéticas. Polonia cerró su espacio aéreo por precaución.
Al expresidente francés y quien supo ser uno de los lideres mundiales le espera una celda de 9 metros cuadrados.
Padre mexicano asesinado por un agente de ICE fue despedido en su pueblo natal
Familiares y amigos en el pueblo mexicano de Michoacán exigen justicia por Silverio Villegas, quien murió en manos del servicio de cacería de inmigrantes.
El frente aclaró que la ex gobernadora de Tierra del Fuego no se incorpora a sus filas y denunció que la versión fue una fake news.
“Tierra del Fuego renueva tres bancas en el Senado y dos en Diputados. Necesitamos ponerle un freno a este modelo de ajuste y de sufrimiento" dijo la edil en un encuentro con vecinos.
Prefectura Naval realizó dos aeroevacuaciones en el mar y salvó dos vidas en menos de 24 horasNacionales02/10/2025
Con helicópteros, aviones y personal especializado, la Autoridad Marítima realizó dos operativos de aeroevacuación en Viedma y Bahía Blanca.
El hecho sucedió en Pioneros Fueguinos y Arturo Illia y tras una investigación se pudo dar con el presunto autor de los disparos, quien se encuentra detenido e incomunicado.
El Presidente de El Salvador aplicó de carácter obligatorio una norma que prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas y dependencias oficiales.