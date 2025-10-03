Venezuela denuncia la presencia de cinco aviones de combate de EE.UU. cerca de su costa

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, calificó el hecho como una “provocación” y una “amenaza a la seguridad nacional”

El ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, denunció este jueves que se detectaron cinco aviones de combate estadounidenses cerca de la costa del país, en lo que consideró una clara amenaza a la soberanía nacional.

“Son aviones de combate imperialistas que se han atrevido a acercarse a la costa venezolana”, expresó Padrino desde una base aérea, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal. El funcionario explicó que una aerolínea civil reportó la presencia de las aeronaves a una torre de control, lo que permitió confirmar su ubicación.

Según la información oficial, los aviones se encontraban a unos 75 kilómetros del litoral venezolano en el mar Caribe. La alerta habría sido reportada inicialmente por la aerolínea Avianca, aunque la compañía no respondió de inmediato a los pedidos de comentario.

En un comunicado posterior, el gobierno de Caracas instó al secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, a “cesar de inmediato su postura imprudente, de búsqueda de emociones y belicista, que está perturbando la paz del Caribe”.