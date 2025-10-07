Más de 250 infracciones y 31 casos de alcoholemia positiva en operativos de tránsito en Río Grande

Detienen cargamento de droga en Paso Internacional San Sebastián en Tierra del FuegoTierra del Fuego07/10/2025
Gendarmería incautó más de 10 kilos de cocaína y 199 pastillas de metadona en un transporte proveniente de Buenos Aires
Las faltas más comunes de tránsito fueron conducir sin licencia y sin seguro obligatorio.Tierra del Fuego07/10/2025
La Municipalidad de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevó adelante ocho operativos masivos de tránsito entre el 16 de septiembre y el 5 de octubre, en turnos diurnos y nocturnos. Como resultado de estas intervenciones, se detectaron 252 infracciones, siendo las más frecuentes la falta de licencia habilitante y la ausencia de seguro obligatorio. A su vez, se registraron 31 casos de alcoholemia positiva, lo que evidencia la necesidad de sostener y profundizar los controles preventivos para reducir los riesgos en la vía pública.
Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral que no se limita a las multas o sanciones, sino que también apuesta a la educación vial desde edades tempranas. En ese sentido, "se continúan desarrollando charlas informativas en escuelas e instituciones educativas, con el fin de generar conciencia y promover una cultura de respeto y responsabilidad en la vía pública", indicaron.
Además, el Municipio mantiene de forma permanente trabajos de señalización vial en distintos sectores de la ciudad. Estas tareas incluyen la pintura de sendas peatonales, la colocación y mantenimiento de semáforos, y la instalación de cartelería vertical, elementos fundamentales para ordenar el tránsito y proteger tanto a peatones como a conductores.
Héctor Caballero, Romina Cirigliano y Gabriel Di Gangi enfrentan cargos por haber incendiado un vehículo en represalia por una deuda económica.
Desde la empresa de transporte urbano aseguraron que, durante las últimas semanas, los equipos de UISE realizaron tareas de lavado, remoción de inscripciones, reparación de vidrios y pintura.
Se trata del hecho ocurrido el pasado 7 de octubre sobre una camioneta de Vanesa Saez, quien también fue denunciada junto a su ex pareja por hechos de estafas en Ushuaia.
El candidato a senador nacional propuso la creación de un Consejo Federal de Política Criminal para fortalecer las instituciones de seguridad y profesionalizar la lucha contra el delito.
La delegación fueguina brilló en Mar del Plata con 22 medallas en diversas disciplinas deportivas.
El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte impuso 4 años de prisión a un joven de 19 años, hallado culpable de homicidio simple en grado de tentativa.
El SUTEF anunció que entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre se realizarán asambleas y desobligaciones internas para definir la aceptación o el rechazo de la oferta de una propuesta salarial del Gobierno.
Más de 100 millones de personas vapean actualmente, incluidos al menos 86 millones de adultos. la OMS advirtió que los cigarrillos electrónicos están generando “una nueva ola de adicción a la nicotina”.
Una nueva norma establece que todos los organismos, empresas y sociedades estatales deberán contar con la aprobación previa de las Secretarías de Hacienda y de Transformación del Estado antes de implementar programas de retiros voluntarios o desvinculaciones.
El rodado había sido sustraído de un taller mecánico y gracias una investigación se pudo recuperar e identificar a los presuntos delincuentes.
