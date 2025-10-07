Más de 250 infracciones y 31 casos de alcoholemia positiva en operativos de tránsito en Río Grande

La Municipalidad de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana, llevó adelante ocho operativos masivos de tránsito entre el 16 de septiembre y el 5 de octubre, en turnos diurnos y nocturnos. Como resultado de estas intervenciones, se detectaron 252 infracciones, siendo las más frecuentes la falta de licencia habilitante y la ausencia de seguro obligatorio. A su vez, se registraron 31 casos de alcoholemia positiva, lo que evidencia la necesidad de sostener y profundizar los controles preventivos para reducir los riesgos en la vía pública.

Desde el Municipio destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral que no se limita a las multas o sanciones, sino que también apuesta a la educación vial desde edades tempranas. En ese sentido, "se continúan desarrollando charlas informativas en escuelas e instituciones educativas, con el fin de generar conciencia y promover una cultura de respeto y responsabilidad en la vía pública", indicaron.

Además, el Municipio mantiene de forma permanente trabajos de señalización vial en distintos sectores de la ciudad. Estas tareas incluyen la pintura de sendas peatonales, la colocación y mantenimiento de semáforos, y la instalación de cartelería vertical, elementos fundamentales para ordenar el tránsito y proteger tanto a peatones como a conductores.