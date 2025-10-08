DPOSS lanza programa de regularización de deudas con quita del 100% de intereses por mora

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) anunció la implementación de un nuevo programa de regularización de deudas que entrará en vigencia a partir del próximo lunes 13 de octubre. La principal característica de esta iniciativa es la quita total del 100% de los intereses generados por mora, lo que representa una oportunidad significativa para los usuarios con saldos impagos.

El plazo para adherirse al programa se extenderá hasta el 12 de diciembre, y quienes deseen acogerse a este beneficio podrán optar por abonar su deuda en un solo pago o mediante planes de financiación en 6, 12 o 24 cuotas. En todos los casos, será requisito indispensable adherirse al débito automático.

La tasa de interés aplicada para la financiación será del 1% mensual para el plan de 6 cuotas, del 2% para el de 12 cuotas y del 2,5% para el de 24 cuotas.

Para conocer los requisitos y condiciones del programa, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial del organismo: www.dposs.gob.ar. Asimismo, podrán acercarse con la documentación correspondiente a las oficinas de atención al público, ubicadas en Gobernador Campos 133 (Ushuaia) y Santiago Rupatini 435 (Tolhuin), en el horario de 8:30 a 14:00, de lunes a viernes.