DPOSS lanza programa de regularización de deudas con quita del 100% de intereses por mora
Los usuarios podrán adherirse hasta el 12 de diciembre y optar por el pago en una sola vez o en cuotas con bajos intereses, siempre que se afilien al débito automático.Tierra del Fuego08/10/2025
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS) anunció la implementación de un nuevo programa de regularización de deudas que entrará en vigencia a partir del próximo lunes 13 de octubre. La principal característica de esta iniciativa es la quita total del 100% de los intereses generados por mora, lo que representa una oportunidad significativa para los usuarios con saldos impagos.
El plazo para adherirse al programa se extenderá hasta el 12 de diciembre, y quienes deseen acogerse a este beneficio podrán optar por abonar su deuda en un solo pago o mediante planes de financiación en 6, 12 o 24 cuotas. En todos los casos, será requisito indispensable adherirse al débito automático.
La tasa de interés aplicada para la financiación será del 1% mensual para el plan de 6 cuotas, del 2% para el de 12 cuotas y del 2,5% para el de 24 cuotas.
Para conocer los requisitos y condiciones del programa, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial del organismo: www.dposs.gob.ar. Asimismo, podrán acercarse con la documentación correspondiente a las oficinas de atención al público, ubicadas en Gobernador Campos 133 (Ushuaia) y Santiago Rupatini 435 (Tolhuin), en el horario de 8:30 a 14:00, de lunes a viernes.
Grave denuncia por falta de traslado urgente para paciente oncológica en UshuaiaTierra del Fuego08/10/2025
Alejandro Paredes, esposo de una paciente con cáncer de útero internada hace más de un mes, reclama la urgente derivación médica que no se concreta por parte de la OSEF, pese a una orden judicial. "El cáncer no espera" advirtió en un llamado desesperante.
Detienen cargamento de droga en Paso Internacional San Sebastián en Tierra del FuegoTierra del Fuego07/10/2025
Gendarmería incautó más de 10 kilos de cocaína y 199 pastillas de metadona en un transporte proveniente de Buenos Aires
Más de 250 infracciones y 31 casos de alcoholemia positiva en operativos de tránsito en Río GrandeTierra del Fuego07/10/2025
Las faltas más comunes de tránsito fueron conducir sin licencia y sin seguro obligatorio.
En Ushuaia, comenzó el juicio oral por el incendio con bombas molotov: y los tres imputados declararon en la primera audienciaTierra del Fuego07/10/2025
Héctor Caballero, Romina Cirigliano y Gabriel Di Gangi enfrentan cargos por haber incendiado un vehículo en represalia por una deuda económica.
La UISE aseguró que intensifica el plan de limpieza y mantenimiento de las garitas de colectivos en UshuaiaTierra del Fuego06/10/2025
Desde la empresa de transporte urbano aseguraron que, durante las últimas semanas, los equipos de UISE realizaron tareas de lavado, remoción de inscripciones, reparación de vidrios y pintura.
Tres personas serán juzgadas por provocar un incendio con una bomba molotov en UshuaiaTierra del Fuego06/10/2025
Se trata del hecho ocurrido el pasado 7 de octubre sobre una camioneta de Vanesa Saez, quien también fue denunciada junto a su ex pareja por hechos de estafas en Ushuaia.
Ante el proyecto del nuevo Código Penal, Díaz propuso la creación del "Consejo Federal de Política Criminal"Tierra del Fuego06/10/2025
El candidato a senador nacional propuso la creación de un Consejo Federal de Política Criminal para fortalecer las instituciones de seguridad y profesionalizar la lucha contra el delito.
El Gobierno fijó nuevas condiciones para los planes de retiro voluntario en la administración públicaNacionales07/10/2025
Una nueva norma establece que todos los organismos, empresas y sociedades estatales deberán contar con la aprobación previa de las Secretarías de Hacienda y de Transformación del Estado antes de implementar programas de retiros voluntarios o desvinculaciones.
