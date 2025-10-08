La advertencia rige desde la mañana del jueves 9 hasta el viernes 10 de octubre. Se esperan ráfagas que podrían superar los 90 km/h, especialmente en la zona norte de la isla.
Grave denuncia por falta de traslado urgente para paciente oncológica en Ushuaia
Alejandro Paredes, esposo de una paciente con cáncer de útero internada hace más de un mes, reclama la urgente derivación médica que no se concreta por parte de la OSEF, pese a una orden judicial. "El cáncer no espera" advirtió en un llamado desesperante.Tierra del Fuego08/10/2025
Alejandro Paredes, esposo de una paciente oncológica internada en el Hospital Regional Ushuaia, denunció públicamente la grave demora en la evacuación sanitaria necesaria para que su esposa inicie un tratamiento urgente de quimioterapia y radioterapia.
En diálogo con el programa "El Angel de la Radio" de FM Moumental Ushuaia, el vecino de Ushuaia relató que su esposa lleva más de un mes y diez días internada, con diagnóstico confirmado de cáncer de útero avanzado, y que, pese a tener una orden de evacuación emitida desde el viernes anterior, aún no han podido concretar el traslado sanitario. La situación se agrava cada día, mientras se dilatan las gestiones entre la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), el sistema judicial y las autoridades médicas.
"La OSEF dice que está en 'tratativas' con el avión sanitario porque la evacuación equivale a eso. He recurrido a la justicia, presentado un recurso de amparo, mi abogada se está moviendo, la justicia también, pero no hay respuesta concreta. Nos dicen ‘mañana’, ‘pasado’, y ya pasaron varios días”, expresó Paredes, quien sostiene que la falta de fondos de la obra social podría estar detrás de las trabas para la contratación de un avión sanitario.
El paciente también cuestionó la ausencia de un avión sanitario provincial disponible, lo que obligaría a recurrir a una contratación privada. A su vez, los médicos rechazaron la opción de traslado en un vuelo comercial por el delicado estado de salud de la paciente, que presenta sangrado y tiene un dispositivo médico colocado.
“La veo más deteriorada, con más dolor, cada día que pasa. El cáncer no espera”, advirtió visiblemente angustiado. Según explicó, la enfermedad se detectó luego de un sangrado inusual y progresivo, y el diagnóstico se confirmó tras estudios realizados tanto en el hospital público como en un sanatorio privado.
Desde el espacio radial se hizo un llamado público a las autoridades sanitarias y judiciales para que den una respuesta urgente y concreta, ante lo que claramente constituye una situación de vida o muerte.
DPOSS lanza programa de regularización de deudas con quita del 100% de intereses por moraTierra del Fuego08/10/2025
Los usuarios podrán adherirse hasta el 12 de diciembre y optar por el pago en una sola vez o en cuotas con bajos intereses, siempre que se afilien al débito automático.
Detienen cargamento de droga en Paso Internacional San Sebastián en Tierra del FuegoTierra del Fuego07/10/2025
Gendarmería incautó más de 10 kilos de cocaína y 199 pastillas de metadona en un transporte proveniente de Buenos Aires
Más de 250 infracciones y 31 casos de alcoholemia positiva en operativos de tránsito en Río GrandeTierra del Fuego07/10/2025
Las faltas más comunes de tránsito fueron conducir sin licencia y sin seguro obligatorio.
En Ushuaia, comenzó el juicio oral por el incendio con bombas molotov: y los tres imputados declararon en la primera audienciaTierra del Fuego07/10/2025
Héctor Caballero, Romina Cirigliano y Gabriel Di Gangi enfrentan cargos por haber incendiado un vehículo en represalia por una deuda económica.
La UISE aseguró que intensifica el plan de limpieza y mantenimiento de las garitas de colectivos en UshuaiaTierra del Fuego06/10/2025
Desde la empresa de transporte urbano aseguraron que, durante las últimas semanas, los equipos de UISE realizaron tareas de lavado, remoción de inscripciones, reparación de vidrios y pintura.
Tres personas serán juzgadas por provocar un incendio con una bomba molotov en UshuaiaTierra del Fuego06/10/2025
Se trata del hecho ocurrido el pasado 7 de octubre sobre una camioneta de Vanesa Saez, quien también fue denunciada junto a su ex pareja por hechos de estafas en Ushuaia.
Ante el proyecto del nuevo Código Penal, Díaz propuso la creación del "Consejo Federal de Política Criminal"Tierra del Fuego06/10/2025
El candidato a senador nacional propuso la creación de un Consejo Federal de Política Criminal para fortalecer las instituciones de seguridad y profesionalizar la lucha contra el delito.
El Gobierno fijó nuevas condiciones para los planes de retiro voluntario en la administración públicaNacionales07/10/2025
Una nueva norma establece que todos los organismos, empresas y sociedades estatales deberán contar con la aprobación previa de las Secretarías de Hacienda y de Transformación del Estado antes de implementar programas de retiros voluntarios o desvinculaciones.
El rodado había sido sustraído de un taller mecánico y gracias una investigación se pudo recuperar e identificar a los presuntos delincuentes.
En Ushuaia, comenzó el juicio oral por el incendio con bombas molotov: y los tres imputados declararon en la primera audienciaTierra del Fuego07/10/2025
Héctor Caballero, Romina Cirigliano y Gabriel Di Gangi enfrentan cargos por haber incendiado un vehículo en represalia por una deuda económica.
Más de 250 infracciones y 31 casos de alcoholemia positiva en operativos de tránsito en Río GrandeTierra del Fuego07/10/2025
Las faltas más comunes de tránsito fueron conducir sin licencia y sin seguro obligatorio.
Detienen cargamento de droga en Paso Internacional San Sebastián en Tierra del FuegoTierra del Fuego07/10/2025
Gendarmería incautó más de 10 kilos de cocaína y 199 pastillas de metadona en un transporte proveniente de Buenos Aires