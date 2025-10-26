Elecciones Legislativas 2025: Hasta las 11 AM la participación nacional es del 17%

Según informó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, a las 11:00 AM ya votó el 17% del padrón electoral en todo el país.

Además, se estima que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría, y de cuatro minutos para quienes votan tanto Diputados como Senadores. Este tiempo se contabiliza desde que el elector llega a la escuela hasta que se retira del establecimiento.