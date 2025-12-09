2025 se perfila como el segundo o tercer año más cálido de la historia
Copernicus advierte que 2025 continúa la tendencia alarmante de calentamiento global, con temperaturas que superan por tercer año consecutivo el umbral de 1,5°C respecto de la era preindustrial.Tenés que saber09/12/2025 Reuters
El planeta vuelve a encender alarmas: 2025 está camino a convertirse en el segundo o tercer año más cálido jamás registrado, solo superado —eventualmente— por el récord histórico de 2024, según informó este martes el Servicio de Cambio Climático Copernicus (C3S) de la Unión Europea.
Los nuevos datos llegan apenas semanas después de la cumbre climática COP30, donde los gobiernos no lograron acordar medidas significativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La falta de avances refleja un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, con Estados Unidos reduciendo esfuerzos y varios países intentando debilitar los compromisos de reducción de CO₂.
Según el boletín mensual de C3S, este año también completaría el primer período de tres años consecutivos en los que la temperatura media global supera los 1,5°C respecto de los niveles preindustriales (1850-1900), umbral clave que la ciencia considera crítico para evitar impactos climáticos más severos.
“Estos hitos no son abstractos: reflejan el ritmo acelerado del cambio climático”, sostuvo Samantha Burgess, responsable estratégica de clima en C3S.
A lo largo del año, fenómenos extremos golpearon distintas regiones del mundo. En Filipinas, el tifón Kalmaegi dejó más de 200 víctimas fatales en noviembre, mientras que España enfrentó sus peores incendios forestales en 30 años, en un escenario que científicos confirmaron fue intensificado por el calentamiento global.
Si bien las variaciones naturales del clima provocan fluctuaciones año a año, los científicos han documentado una tendencia clara y sostenida al calentamiento global. La evidencia confirma que la causa principal son las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la quema de combustibles fósiles.
La Organización Meteorológica Mundial destacó a principios de este año que los últimos 10 años fueron los más cálidos desde que existen registros. El umbral global de 1,5°C —establecido en el Acuerdo de París de 2015— es el límite que los países se comprometieron a evitar para reducir las peores consecuencias del calentamiento.
Aunque el mundo aún no superó técnicamente ese objetivo —que se evalúa como un promedio de varias décadas—, la ONU advirtió este año que la meta ya no es realista y urgió a los gobiernos a acelerar la reducción de CO₂ para minimizar la magnitud de los sobrepasos.
Los registros del C3S se remontan a 1940 y se comparan con bases históricas que llegan hasta 1850, lo que permite trazar con precisión la evolución del calentamiento global.
