Elecciones 2025 | Medios santacruceños hablan de que el Gobernador Vidal pidió la renuncia de todo su gabinete

Elecciones 2025 | Medios santacruceños hablan de que el Gobernador Vidal pidió la renuncia de todo su gabineteNacionales27/10/2025
La fuerza que lidera el Gobernador de Santa Cruz quedó tercera, muy lejos del kirchnerismo y los libertarios.
La fuerza que lidera el Gobernador de Santa Cruz quedó tercera, muy lejos del kirchnerismo y los libertarios.Nacionales27/10/2025
Medios de la provincia de Santa Cruz informan que, tras los resultados electorales del domingo, el gobernador Claudio Vidal habría solicitado la renuncia de todos los integrantes de su gabinete.
Según trascendió, durante una reunión celebrada en horas de la mañana, el mandatario pidió a sus ministros y secretarios que pongan a disposición sus cargos con el objetivo de iniciar una revisión integral de la gestión, luego de los resultados de las elecciones de este domingo, donde el frente Por Santa Cruz, que llevó como candidato a José Daniel Álvarez, obtuvo el 15,47% de los votos, quedando fuera de la distribución de bancas en la Cámara de Diputados.
El propio Vidal considera necesario “repensar estrategias y evaluar responsabilidades” en cada área del gobierno para fortalecer la gestión y recuperar la confianza ciudadana de cara al nuevo escenario político.
El bajo rendimiento electoral generó impacto dentro del oficialismo provincial, que ahora busca reordenar el equipo y redefinir prioridades en la gestión.
La fuerza que lidera el Gobernador de Santa Cruz quedó tercera, muy lejos del kirchnerismo y los libertarios.
Desde Japón, el presidente de Estados Unidos celebró la victoria de La Libertad Avanza y afirmó que “Milei no solo ganó, sino que ganó por mucho”.
Desde Japón, el presidente de Estados Unidos celebró la victoria de La Libertad Avanza y afirmó que “Milei no solo ganó, sino que ganó por mucho”.
Pese a los reiterados llamados de todo el arco político a participar, millones de argentinos decidieron no asistir a las urnas, reflejando el creciente desencanto con la política.
AUDIOS 24 | El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, calificó como “un éxito de la democracia argentina” el desarrollo de las elecciones legislativas 2025, las primeras en realizarse bajo el sistema de Boleta Única Papel.
Según informó la Dirección Nacional Electoral, hasta las 17 horas ya votó más de la mitad del padrón electoral nacional.
Se estima que la participación fue del 66% del padrón, la más baja de la historia democrática argentina, incluso por debajo del 70% registrado en 2021.
Según informó la Dirección Nacional Electoral, hasta las 15 ya votó el 41% del padrón electoral en todo el país.
El proceso electoral involucra a 35.987.634 electores habilitados, entre los cuales 1.139.315 son jóvenes de 16 y 17 años que podrán votar por primera vez en elecciones nacionales. Por primera vez en la historia del país, la votación se realiza mediante la Boleta Única de Papel.
En el padrón online se puede consultar el establecimiento educativo y la mesa para ir a votar este domingo.
Luego de la medida de APLA, los aviones despegan desde el aeropuerto metropolitano, al tiempo que otros continuarán con demoras en las salidas.
Vecinos lograron evitar que el fuego se propagara a otras casas. No hubo personas heridas.
La secretaria general del Partido Justicialista y concejala de Ushuaia votó acompañada por su hija en la Escuela N°9, y llamó a los vecinos a participar de la jornada electoral con esperanza y compromiso.
El espacio libertario en los estamentos de senadores y diputados, seguido por el Frente Patria en segundo lugar.
El triunfo de La Libertad Avanza fue contundente en todas las secciones de la provincia, incluyendo las tres ciudades principales y la Antártida Argentina.
Agustín Coto y Belén Monte de Oca serán los nuevos senadores nacionales, mientras que Miguel Rodríguez se incorporará a la Cámara de Diputados.