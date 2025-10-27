Elecciones 2025 | Medios santacruceños hablan de que el Gobernador Vidal pidió la renuncia de todo su gabinete

Medios de la provincia de Santa Cruz informan que, tras los resultados electorales del domingo, el gobernador Claudio Vidal habría solicitado la renuncia de todos los integrantes de su gabinete.

Según trascendió, durante una reunión celebrada en horas de la mañana, el mandatario pidió a sus ministros y secretarios que pongan a disposición sus cargos con el objetivo de iniciar una revisión integral de la gestión, luego de los resultados de las elecciones de este domingo, donde el frente Por Santa Cruz, que llevó como candidato a José Daniel Álvarez, obtuvo el 15,47% de los votos, quedando fuera de la distribución de bancas en la Cámara de Diputados.

El propio Vidal considera necesario “repensar estrategias y evaluar responsabilidades” en cada área del gobierno para fortalecer la gestión y recuperar la confianza ciudadana de cara al nuevo escenario político.

El bajo rendimiento electoral generó impacto dentro del oficialismo provincial, que ahora busca reordenar el equipo y redefinir prioridades en la gestión.