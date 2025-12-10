AHORA 24 | La Legislatura pateó para el lunes la sesión sobre salmoneras y el acuerdo con YPF

Gustavo Melella designó a Jorge Canals como nuevo Ministro Jefe de GabineteTierra del Fuego10/12/2025
El hombre de confianza del Gobernador ahora ocupará un nuevo rol tras la salida de Agustín Tita, quien asumió como diputado nacional.
El Parlamento, que lleva más de 100 días sin sesionar, decidió llevar al próximo lunes las discusiones por la modificación de la Ley de Acuicultura y el traspaso de las operaciones de YPF en Tierra del Fuego a Terra Ignis.Tierra del Fuego10/12/2025
La sesión legislativa prevista para este jueves fue finalmente suspendida y reprogramada para el próximo lunes a las 11 horas, según consta en la resolución firmada por la vicegobernadora Mónica Urquiza.
Fuentes legislativas informaron a Ushuaia 24 que la decisión respondió a una iniciativa del legislador oficialista Federico Greve, quien buscó evitar que quedara expuesta en el recinto la fuerte interna que atraviesa el bloque de Forja.
Las tensiones venían en aumento en las últimas horas: el debate por la modificación de la Ley de Acuicultura —y el eventual avance de las salmoneras en Tierra del Fuego— se sumó a las diferencias dentro del oficialismo respecto del acuerdo firmado por el gobernador Gustavo Melella con YPF. Ambos temas profundizaron la fractura interna y dificultaron la posibilidad de encarar una sesión en términos políticos ordenados.
Frente a un escenario de discusiones ásperas y posiciones aún sin consenso, Greve impulsó la suspensión de la jornada y el traslado de la sesión al lunes, con la expectativa de descomprimir el clima y evitar que la división oficialista quedara expuesta públicamente.
Foto: Legislador de FORJA (oficialismo), Federico Greve.
El hombre de confianza del Gobernador ahora ocupará un nuevo rol tras la salida de Agustín Tita, quien asumió como diputado nacional.
Las autoridades de la DPE informaron que el corte previsto para este jueves quedó suspendido.
El legislador cuestionó el trámite parlamentario y advirtió que la modificación de la Ley que impulsan los libertarios junto con el oficialismo carece de fundamentos técnicos, datos sobre empleo y estudios ambientales.
Para esta temporada, se incorporó un sistema de cámaras de lectura de patentes en tiempo real adquirido mediante un convenio con el Gobierno nacional.
Reclamaron que se abran más salas debido a la necesidad de padres que están esperando y por la situación edilicia. También, protestaron por la situación de la cocina donde piden colaboraciones a los padres para poder dar un plato de comida a los niños que asisten y que más lo necesitan.
El gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo justificó el gasto del Municipio por el artista nacional, asegurando que eso fue acompañado por alrededor de "40 mil personas" en el encendido del árbol de Navidad.
La capacitación fue orientada a fortalecer herramientas de gestión y proyectos productivos. Participaron la referente de Somos Fueguinos, “Chispita” Fadul, el concejal Valter Tavarone, el legislador provincial Jorge Lechman y el diputado nacional mandato cumplido Ricardo Garramuño.
Los seleccionados fueguinos comenzarán este domingo su participación en los XXXII Juegos Binacionales de la Araucanía, que se desarrollan en la provincia de La Pampa.
Castelli/Masset y Pagano Zavalía/Chiarvetto Peralta se imponen en los comicios realizados este 5 de diciembre, con un nivel de participación que osciló entre el 51% y el 66%.
Durante el operativo, habrá puestos informativos, controles preventivos y servicios para quienes ingresen o egresen de la isla.
La medida alcanza a limpiadores, desengrasantes y otros domisanitarios de la marca, que no contaban con registro ni habilitación. También se prohibió su publicidad y se notificó a autoridades sanitarias de todo el país.
Copernicus advierte que 2025 continúa la tendencia alarmante de calentamiento global, con temperaturas que superan por tercer año consecutivo el umbral de 1,5°C respecto de la era preindustrial.
El gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo justificó el gasto del Municipio por el artista nacional, asegurando que eso fue acompañado por alrededor de "40 mil personas" en el encendido del árbol de Navidad.
El legislador cuestionó el trámite parlamentario y advirtió que la modificación de la Ley que impulsan los libertarios junto con el oficialismo carece de fundamentos técnicos, datos sobre empleo y estudios ambientales.
La cartera de Seguridad publicó en sus redes sociales su nuevo sello, similar al utilizado por los organismos estatales de Estados Unidos.