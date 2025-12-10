AHORA 24 | La Legislatura pateó para el lunes la sesión sobre salmoneras y el acuerdo con YPF

La reprogramación de la sesión ordinaria lleva la firma de la vicegobernadora Mónica Urquiza

La reprogramación de la sesión ordinaria lleva la firma de la vicegobernadora Mónica Urquiza

La sesión legislativa prevista para este jueves fue finalmente suspendida y reprogramada para el próximo lunes a las 11 horas, según consta en la resolución firmada por la vicegobernadora Mónica Urquiza.

Fuentes legislativas informaron a Ushuaia 24 que la decisión respondió a una iniciativa del legislador oficialista Federico Greve, quien buscó evitar que quedara expuesta en el recinto la fuerte interna que atraviesa el bloque de Forja.

Las tensiones venían en aumento en las últimas horas: el debate por la modificación de la Ley de Acuicultura —y el eventual avance de las salmoneras en Tierra del Fuego— se sumó a las diferencias dentro del oficialismo respecto del acuerdo firmado por el gobernador Gustavo Melella con YPF. Ambos temas profundizaron la fractura interna y dificultaron la posibilidad de encarar una sesión en términos políticos ordenados.

Frente a un escenario de discusiones ásperas y posiciones aún sin consenso, Greve impulsó la suspensión de la jornada y el traslado de la sesión al lunes, con la expectativa de descomprimir el clima y evitar que la división oficialista quedara expuesta públicamente.

Foto: Legislador de FORJA (oficialismo), Federico Greve.