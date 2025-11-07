El cantante popular estará el 7 de diciembre la ciudad donde brindará un show gratuito.
Se vienen cortes de energía en el centro de Ushuaia durante este sábado
La DPE realizará trabajos de modernización en dos subestaciones que afectarán la zona céntrica de Ushuaia.Tierra del Fuego07/11/2025
La Dirección Provincial de Energía informó que este sábado 8 de noviembre, entre las 8:00 y las 13:00 aproximadamente, se llevará adelante un corte programado de energía eléctrica que afectará la zona céntrica de Ushuaia. La interrupción del servicio se debe a tareas vinculadas a la obra de readecuación de la red de distribución eléctrica.
"El operativo forma parte de los trabajos que se ejecutan en el centro de la ciudad para avanzar en la reorganización del sistema de subestaciones y en la mejora del tendido de media y baja tensión. Estas acciones permitirán continuar con la instalación del nuevo equipamiento dentro del edificio del IPES, con acceso desde la vía pública, lo que a futuro liberará la calzada y la vereda, optimizando el uso del espacio urbano y el mantenimiento de las redes", dijeron desde el organismo.
Durante la jornada, los equipos trabajarán en dos puntos principales:
- SET N°156 (IPES): modificación de líneas de baja tensión para el traspaso a una nueva subestación a nivel.
- SET N°98 (Yaganes y Deloqui): conexión de nuevos seccionadores tipo APR para la alimentación del cable subterráneo del edificio Original House.
El área afectada comprenderá el Barrio Centro, entre Yaganes y Lasserre, y desde Maipú hasta Magallanes.
La Dirección Provincial de Energía pidió disculpas a los vecinos y vecinas por las molestias que el corte pueda generar y destacó que estas tareas son necesarias para avanzar con la modernización de la red eléctrica en el área céntrica de la ciudad.
Prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad para el fin de semana en UshuaiaTierra del Fuego07/11/2025
La Municipalidad recomendó tomar precauciones ante posibles anegamientos "especialmente en zonas cercanas a cauces de agua, chorrillos, arroyos y laguna".
Estados Unidos muestra creciente interés por Ushuaia: reunión entre Turismo Municipal y autoridades consularesTierra del Fuego06/11/2025
El consulado estadounidense destacó el creciente flujo de visitantes y analizó oportunidades para seguir fortaleciendo la presencia de turistas norteamericanos en Ushuaia.
Hubo un operativo de Tránsito en el centro de Ushuaia e incautaron cuatro motosTierra del Fuego06/11/2025
La Municipalidad y la Policía Provincial realizaron controles nocturnos sobre la calle San Martín. Verificaron documentación, casco obligatorio y trasladaron cuatro rodados al corralón.
Convocan a familias para brindar cuidado transitorio a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad en Tierra del FuegoTierra del Fuego06/11/2025
El Programa de Acogimiento Familiar lanzó una convocatoria urgente para familias dispuestas a ofrecer acompañamiento afectivo y un entorno seguro mientras se resuelve la situación legal de los menores.
Readecuaron un edificio policial de Goleta Florencia para el nuevo Anexo 4 del Servicio Penitenciario en UshuaiaTierra del Fuego05/11/2025
En donde funcionaban oficinas policiales de documentación y trámite ahora será parte de alojamiento de presos. Tiene una capacidad inicial de alojamiento para 14 internos.
La cuarta edición de la tradicional carrera sin motor se realizará el domingo 9 de noviembre. Habrá vehículos creativos, diversión familiar y premios para los más ingeniosos.
La ministra Karina Fernández advirtió que la industria textil atraviesa “uno de los momentos más complejos de la historia”Tierra del Fuego05/11/2025
La titular de Producción y Ambiente expresó su preocupación por la situación de las fábricas en Río Grande y apuntó contra la apertura de las importaciones.
Se suspendió el tratamiento del Presupuesto 2026 de Tierra del Fuego en medio de una confusiónTierra del Fuego04/11/2025
El escandaloso hecho tiene que como protagonista al legislador Sciurano quien había reprogramado el horario de tratamiento, derivando en falta de quórum y con ello la suspensión del tratamiento del Presupuesto.
Fracasa en el Senado estadounidense una propuesta que buscaba impedir ataques a Venezuela
La cámara alta votó 51 a 49 en contra de avanzar con la iniciativa sobre poderes de guerra, apoyando de esa manera a Trump en su plan de avanzar sobre Venezuela.
La senadora electa adelantó que en el próximo Congreso se vendrán "reformas muy importantes para los argentinos".