Se vienen cortes de energía en el centro de Ushuaia durante este sábado

La Dirección Provincial de Energía informó que este sábado 8 de noviembre, entre las 8:00 y las 13:00 aproximadamente, se llevará adelante un corte programado de energía eléctrica que afectará la zona céntrica de Ushuaia. La interrupción del servicio se debe a tareas vinculadas a la obra de readecuación de la red de distribución eléctrica.

"El operativo forma parte de los trabajos que se ejecutan en el centro de la ciudad para avanzar en la reorganización del sistema de subestaciones y en la mejora del tendido de media y baja tensión. Estas acciones permitirán continuar con la instalación del nuevo equipamiento dentro del edificio del IPES, con acceso desde la vía pública, lo que a futuro liberará la calzada y la vereda, optimizando el uso del espacio urbano y el mantenimiento de las redes", dijeron desde el organismo.

Durante la jornada, los equipos trabajarán en dos puntos principales:

SET N°156 (IPES): modificación de líneas de baja tensión para el traspaso a una nueva subestación a nivel.

SET N°98 (Yaganes y Deloqui): conexión de nuevos seccionadores tipo APR para la alimentación del cable subterráneo del edificio Original House.

El área afectada comprenderá el Barrio Centro, entre Yaganes y Lasserre, y desde Maipú hasta Magallanes.

La Dirección Provincial de Energía pidió disculpas a los vecinos y vecinas por las molestias que el corte pueda generar y destacó que estas tareas son necesarias para avanzar con la modernización de la red eléctrica en el área céntrica de la ciudad.

