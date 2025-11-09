Prisión preventiva para el alumno que agredió a tres docentes del CENS N°3

La causa judicial por la violenta agresión registrada este viernes en el CENS N°3 avanzó este sábado con la audiencia única de flagrancia. Durante la instancia, se analizaron los hechos que involucraron a Gastón Nahuel Vergniaud, de 43 años, quien fue aprehendido luego de atacar físicamente a tres docentes dentro del establecimiento educativo, situación que generó un inmediato operativo policial.

Según lo resuelto por la autoridad judicial, la gravedad del episodio, el nivel de violencia ejercida y las circunstancias en que ocurrió justificaron la imposición de prisión preventiva para el imputado.

En consecuencia, se ordenó su traslado y alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá detenido mientras avanza la investigación y se define su situación procesal.