En la zona de Aldo Motter el agua anegó calles. En la calle Yaganes, pleno centro de Ushuaia, también se detectó un gran caudal de agua.
Prisión preventiva para el alumno que agredió a tres docentes del CENS N°3
La Justicia resolvió el traslado de Gastón Nahuel Vergniaud al Servicio Penitenciario tras la audiencia de flagrancia.Tierra del Fuego09/11/2025
La causa judicial por la violenta agresión registrada este viernes en el CENS N°3 avanzó este sábado con la audiencia única de flagrancia. Durante la instancia, se analizaron los hechos que involucraron a Gastón Nahuel Vergniaud, de 43 años, quien fue aprehendido luego de atacar físicamente a tres docentes dentro del establecimiento educativo, situación que generó un inmediato operativo policial.
Según lo resuelto por la autoridad judicial, la gravedad del episodio, el nivel de violencia ejercida y las circunstancias en que ocurrió justificaron la imposición de prisión preventiva para el imputado.
En consecuencia, se ordenó su traslado y alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá detenido mientras avanza la investigación y se define su situación procesal.
Docentes del SUTEF irán a un nuevo paro provincial de 24 horas para este lunesTierra del Fuego09/11/2025
Desde el gremio anunciaron que la nueva medida de fuerza es por los "hechos de violencia" que sucedieron en las escuelas y colegios públicos.
Se trata de un hombre de 43 años quien agredió físicamente a tres docentes del CENS N°3 y por eso quedó detenido e imputado.
El cantante popular estará el 7 de diciembre la ciudad donde brindará un show gratuito.
La DPE realizará trabajos de modernización en dos subestaciones que afectarán la zona céntrica de Ushuaia.
Prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad para el fin de semana en UshuaiaTierra del Fuego07/11/2025
La Municipalidad recomendó tomar precauciones ante posibles anegamientos "especialmente en zonas cercanas a cauces de agua, chorrillos, arroyos y laguna".
El nuevo corte energético se hará este viernes por "tareas de mantenimiento en la usina" que hará la Dirección Provincial de Energía.
Estados Unidos muestra creciente interés por Ushuaia: reunión entre Turismo Municipal y autoridades consularesTierra del Fuego06/11/2025
El consulado estadounidense destacó el creciente flujo de visitantes y analizó oportunidades para seguir fortaleciendo la presencia de turistas norteamericanos en Ushuaia.
Hubo un operativo de Tránsito en el centro de Ushuaia e incautaron cuatro motosTierra del Fuego06/11/2025
La Municipalidad y la Policía Provincial realizaron controles nocturnos sobre la calle San Martín. Verificaron documentación, casco obligatorio y trasladaron cuatro rodados al corralón.
Sucedió entre las calles Esteban Loncharin y Cristina Alkan, cuando un vehículo Nissan March impactó contra el tráiler perteneciente a la unidad sanitaria móvil municipal.
Rodrigo Paz Pereira asumió la Presidencia de Bolivia y puso fin a dos décadas de gobiernos del MASMundo09/11/2025
El dirigente centrista, nacido en España, derrotó al socialismo y gobernará hasta 2030.
Las pymes tuvieron un crecimiento respecto de septiembre, pero no lograron superar la interanual. Solo farmacia tuvo un crecimiento, mientras que el resto de los rubros en caídas.