Detuvieron en Ushuaia a un alumno por agredir a 3 docentes

Un alumno de 43 años fue aprehendido este viernes luego de agredir físicamente a tres docentes del CENS N°3, ubicado en Ricardo Balbín 2535.

En el hecho intervinieron efectivos de la Comisaría Tercera de Ushuaia, quienes fueron alertados por el personal del establecimiento tras la violenta situación. Al arribar, los policías procedieron a la detención del agresor, que quedó formalmente imputado por el ataque.

Si bien la identidad del hombre no trascendió, la Fiscalía de Turno tomó intervención y ordenó el inicio de actuaciones por flagrancia, en el marco de la Ley Provincial N° 792. Las investigaciones continúan para esclarecer completamente las circunstancias del incidente.