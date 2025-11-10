En la zona de Aldo Motter el agua anegó calles. En la calle Yaganes, pleno centro de Ushuaia, también se detectó un gran caudal de agua.
Habrá cortes de agua en Ushuaia por presencia de agua turbia en las plantas
Las fuertes lluvias elevaron la turbiedad del agua cruda y obligan a restringir el servicio mientras se realizan maniobras para restablecer la potabilización.Tierra del Fuego10/11/2025
La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios informó que las intensas lluvias de los últimos días provocaron desbordes en los arroyos que abastecen a las plantas potabilizadoras de Ushuaia. Ese fenómeno arrastró gran cantidad de sedimentos y barro, generando un aumento significativo en la turbiedad del agua cruda, lo que complica el proceso de potabilización y afecta directamente la provisión del servicio.
Frente a este escenario, equipos técnicos están realizando maniobras preventivas en la red de distribución con el objetivo de estabilizar el sistema y normalizar el suministro de manera progresiva.
Durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes se trabajará especialmente en las Plantas N° 2 y N° 3, donde se monitorea en forma continua el estado del agua y se ejecutan las tareas necesarias para recuperar los niveles adecuados de potabilización.
Como consecuencia, se registrarán restricciones en el servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad, por lo que se solicita a los vecinos realizar un uso racional del recurso mientras persistan las condiciones adversas.
Prisión preventiva para el alumno que agredió a tres docentes del CENS N°3Tierra del Fuego09/11/2025
La Justicia resolvió el traslado de Gastón Nahuel Vergniaud al Servicio Penitenciario tras la audiencia de flagrancia.
Docentes del SUTEF irán a un nuevo paro provincial de 24 horas para este lunesTierra del Fuego09/11/2025
Desde el gremio anunciaron que la nueva medida de fuerza es por los "hechos de violencia" que sucedieron en las escuelas y colegios públicos.
Se trata de un hombre de 43 años quien agredió físicamente a tres docentes del CENS N°3 y por eso quedó detenido e imputado.
El cantante popular estará el 7 de diciembre la ciudad donde brindará un show gratuito.
La DPE realizará trabajos de modernización en dos subestaciones que afectarán la zona céntrica de Ushuaia.
Prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad para el fin de semana en UshuaiaTierra del Fuego07/11/2025
La Municipalidad recomendó tomar precauciones ante posibles anegamientos "especialmente en zonas cercanas a cauces de agua, chorrillos, arroyos y laguna".
El nuevo corte energético se hará este viernes por "tareas de mantenimiento en la usina" que hará la Dirección Provincial de Energía.
Estados Unidos muestra creciente interés por Ushuaia: reunión entre Turismo Municipal y autoridades consularesTierra del Fuego06/11/2025
El consulado estadounidense destacó el creciente flujo de visitantes y analizó oportunidades para seguir fortaleciendo la presencia de turistas norteamericanos en Ushuaia.
Sucedió entre las calles Esteban Loncharin y Cristina Alkan, cuando un vehículo Nissan March impactó contra el tráiler perteneciente a la unidad sanitaria móvil municipal.
Rodrigo Paz Pereira asumió la Presidencia de Bolivia y puso fin a dos décadas de gobiernos del MASMundo09/11/2025
El dirigente centrista, nacido en España, derrotó al socialismo y gobernará hasta 2030.
Las pymes tuvieron un crecimiento respecto de septiembre, pero no lograron superar la interanual. Solo farmacia tuvo un crecimiento, mientras que el resto de los rubros en caídas.
En la zona de Aldo Motter el agua anegó calles. En la calle Yaganes, pleno centro de Ushuaia, también se detectó un gran caudal de agua.
Prisión preventiva para el alumno que agredió a tres docentes del CENS N°3Tierra del Fuego09/11/2025
La Justicia resolvió el traslado de Gastón Nahuel Vergniaud al Servicio Penitenciario tras la audiencia de flagrancia.