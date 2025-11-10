Habrá cortes de agua en Ushuaia por presencia de agua turbia en las plantas

La Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios informó que las intensas lluvias de los últimos días provocaron desbordes en los arroyos que abastecen a las plantas potabilizadoras de Ushuaia. Ese fenómeno arrastró gran cantidad de sedimentos y barro, generando un aumento significativo en la turbiedad del agua cruda, lo que complica el proceso de potabilización y afecta directamente la provisión del servicio.

Frente a este escenario, equipos técnicos están realizando maniobras preventivas en la red de distribución con el objetivo de estabilizar el sistema y normalizar el suministro de manera progresiva.

Durante la noche de este domingo y la madrugada del lunes se trabajará especialmente en las Plantas N° 2 y N° 3, donde se monitorea en forma continua el estado del agua y se ejecutan las tareas necesarias para recuperar los niveles adecuados de potabilización.

Como consecuencia, se registrarán restricciones en el servicio de agua potable en distintos sectores de la ciudad, por lo que se solicita a los vecinos realizar un uso racional del recurso mientras persistan las condiciones adversas.